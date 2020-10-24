iPhone 12 Pro

В середине октября, ещё до появления iPhone 12 в продаже обои от него утекли в сеть. Теперь у нас есть ещё и обои от iPhone 12 Pro, которые выполнены в совершенно другом дизайне.

В наборе от iPhone 12 десять видов обоев для светлой и тёмной темы оформления, каждая картинка создана для смартфона определённой расцветки. В случае с iPhone 12 Pro обоев восемь — по две картинки, сочетающихся с разными цветами, в которых доступны эти устройства.

iPhone 12 Pro

Установить обои от iPhone 12 и iPhone 12 Pro можно на любые смартфоны. Для этого достаточно скачать их на своё устройство по ссылке ниже и открыть в галерее или в специальном приложении для выбора обоев.

Обои от iPhone 12
Обои от iPhone 12 Pro





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