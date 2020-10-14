Apple представила iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Компания также не забыла обновить коллекцию своих красочных обоев для новинок.
Фоновые изображения выполнены в тон новых фирменных цветовых решений модельного ряда iPhone 12, среди которых одним из самых заметных стал синий. В подборке обоев присутствуют варианты для светлого и темного режима. Изображения были извлечены из прошивки iOS 14.1.
Тёмный режим
Светлый режим
Скачать обои iPhone 12 с Google Диска
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