iPhone 12
Apple представила iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Компания также не забыла обновить коллекцию своих красочных обоев для новинок.

Фоновые изображения выполнены в тон новых фирменных цветовых решений модельного ряда iPhone 12, среди которых одним из самых заметных стал синий. В подборке обоев присутствуют варианты для светлого и темного режима. Изображения были извлечены из прошивки iOS 14.1.

Тёмный режим

Обои iPhone 12

Светлый режим

Обои iPhone 12

Скачать обои iPhone 12 с Google Диска

Другие наши подборки обоев вы сможете найти здесь.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Подборка обоев для iPhone в стиле неоморфизм Подборка обоев для iPhone в стиле неоморфизм

де скачать официальные обои Google Pixel 5 де скачать официальные обои Google Pixel 5

Топ-5 обоев: дороги и города Топ-5 обоев: дороги и города