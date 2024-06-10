Вышли первые бета-версии iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 для разработчиков
Артем Фунтиков —
После презентации WWDC 2024 для разработчиков стали доступны первые бета-версии iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18, и visionOS 2 и macOS 15 Sequoia для разработчиков.
Апдейты уже доступны для скачивания. Подробнее о нововведениях можно узнать в наших отдельных материалах:
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