ПМЭФ 2024

Вышли первые бета-версии iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 для разработчиков

Артем
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После презентации WWDC 2024 для разработчиков стали доступны первые бета-версии iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18, и visionOS 2 и macOS 15 Sequoia для разработчиков.

Апдейты уже доступны для скачивания. Подробнее о нововведениях можно узнать в наших отдельных материалах:


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Комментарии

Dmitriy
+973
Dmitriy
Dev акк есть, залью на пощупать, когда сервера отпустит :))) Но не жду вау, да и 15-ку не брал, 13-ки хватает не тесты, надеюсь на ней то кастомизации доступны будут :)))
2 часа назад в 22:28
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Mers
+5176
Mers
Ну хоть бы ссылки прикрепили на беты.
2 часа назад в 22:31
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Игорь
+27
Игорь
Стремно как-то обновляться
2 часа назад в 22:36
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banditos
+147
banditos
Погнали
час назад в 23:12
#
+8
spb178
Где бетка то, прикрепите ссылку пожалуйста
31 секунду назад
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