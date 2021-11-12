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Весной этого года Apple представила iMac на базе процессора М1, а вместе с ним новые клавиатуры оснащённые дактилоскопическим сканером Touch ID. Изначально Magic Keyboard поставлялась только с моноблоками iMac, но несколько месяцев назад компания начала продавать их отдельно. Сегодня стало известно, что датчик Touch ID некорректно работает в гаджете, если его подключить к MacBook.

Об этом сообщили несколько зарубежных изданий, по их словам устройство ввода Magic Keyboard блокирует дактилоскопический сканер Touch ID при попытке аутентификации в Apple Pay, если клавиатура подключена к MacBook который используется в закрытом состоянии. Однако сканер начинает полноценно работать, если ноутбук раскрыть. 
Автор ресурса The Verge Митчелл Кларк (Mitchell Clark) предположил, что эту ошибку в сканере Apple вскоре решит. По его мнению, большинство пользователей которые покупают клавиатуру Magic Keyboard для MacBook используют ноутбук в закрытом состоянии с подключенным внешним монитором. 

После выхода оригинальной статьи, представители компании Apple связались с ресурсом The Verge и сообщили, что такое поведение дактилоскопического сканера Touch ID является преднамеренным. Поэтому пользователи, которые планирует использовать клавиатуру Magic Keyboard в связки с MacBook и внешним монитором, должны учесть эту особенность.


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Источник:

theverge theverge

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