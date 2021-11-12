На аукционе John Moran был продан компьютер Apple-1, который основатели Apple Стив Джобс и Стив Возняк собрали лично в гараже родителей Джобса. Уникальность этого экземпляра заключается в отделке корпуса.
Компьютер был продан за 500 тысяч долларов (около 36 миллионов рублей). И это даже не рекорд: в 2014 году на аукционе Bonhams в Нью-Йорке похожую модель Apple-1 приобрели за 905 тысяч долларов.
Данный экземпляр был собран в 1976 году. Изначально его приобрёл профессор радиоэлектроники колледжа Чаффи в Ранчо-Кукамонга (штат Калифорния, США), который спустя год продал его со скидкой одному из своих студентов. С тех пор компьютер не менял владельцев. Его стоимость в то время составляла 666 долларов, а с учётом инфляции сейчас это около 3 тысяч долларов.
Компьютер заключён в корпус из дерева коа. В мире существует всего 6 экземпляров Apple-1 с таким корпусом. В реестре раритетов Apple он значится под названием Chaffey College Apple-1.
Компьютер до сих пор функционирует. В деревянный корпус заключена логическая плата и клавиатура Datanetics Keyboard Rev D, а «в нагрузку» покупатель получит блок питания, монитор Panasonic TR-930U, произведённый в 1986 году, набор кабелей для подключения периферии (например, кассетного магнитофона) и две кассеты с софтом Apple.
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Если в музей отдать то круто, а так по сути уже хлам, хоть и исторический.