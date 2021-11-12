Студент, который собрал первый в мире iPhone X с разъемом USB-C, продал его на eBay. Торги длились чуть больше недели и завершились на сумме в $86 тысяч.
Речь идет о парне, который решил вручную заменить разъем Lightning на USB-C, после того, как на презентации в сентябре 2021 года Apple не сделала этого в новом iPhone 13. Студент Федерального политехнического института Швейцарии Кен Пиллонель взял свой iPhone X, разобрал его и углубился в работу.
По словам самого Кена, процесс оказался не самым простым: недостаточно было просто физически заменить разъем и совместить «пины», пришлось еще и прошивать контроллер, отвечающий за связь порта с платой. Так как готовой прошивки для такой цели, очевидно, не существует, Кен создал её вручную. В результате студент добился своей цели и собрал полностью работоспособный iPhone X с разъемом USB-C: этот смартфон не только успешно заряжается, но и без проблем передает данные по проводному соединению.
За свои $86 тысяч покупатель получит не только, собственно, сам девайс с 64 ГБ памяти, но и немного «плюшек» от самого конструктора — например, клиент имеет право получить 30-минутную консультацию по любым вопросам касательно купленного «франкенштейна». А для всех остальных Кен выложил на GitHub подробные текстовые и видеоинструкции, описывающие весь процесс замены порта.
Пиллонель сообщил, что продолжит свои эксперименты и может попробовать заменить разъем в наушниках AirPods.
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Теперь главное, чтобы Кук не подумал, что все айфоны с юэсби-си будут покупаться по такой цене 🤣
Не понимаю того, кто курильщик такие деньги :(