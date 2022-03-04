Компания Google объявила о приостановке работы своей рекламной площадки на территории России и для российских пользователей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на её представителей.
Это решение касается абсолютно всех площадок Google — поисковая лента, встроенная реклама, YouTube.
«Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро развивается, и мы будем продолжать делиться обновлениями, когда это будет необходимо», — Google
Рекламные агенты рассказывают, как это выглядит в личном кабинете в разделе настройки рекламы: компания выводит сообщение, что из-за событий в Украине она временно приостанавливает показ рекламы пользователям, находящимся в России.
Вот еще пара уточнений:
Скорее всего, YouTube-блогеры тоже потеряли возможность получать доход от своих видеороликов, которые они публикуют для россиян. Этот факт в самое ближайшее время может сказаться на количестве и качестве контента в русскоязычном YouTube.
В 2020 году Google заработала в России около 150 млн рублей, и основную часть этого дохода составляла реклама. Очевидно, что сама компания понесет немалые убытки, но еще тяжелее будет рекламным агентствам и отдельным блогерам — одни, по сути, потеряли работу, а другие резко получили вместо работы хобби.
Вот еще пара уточнений:
Скорее всего, YouTube-блогеры тоже потеряли возможность получать доход от своих видеороликов, которые они публикуют для россиян. Этот факт в самое ближайшее время может сказаться на количестве и качестве контента в русскоязычном YouTube.
В 2020 году Google заработала в России около 150 млн рублей, и основную часть этого дохода составляла реклама. Очевидно, что сама компания понесет немалые убытки, но еще тяжелее будет рекламным агентствам и отдельным блогерам — одни, по сути, потеряли работу, а другие резко получили вместо работы хобби.
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Источник:
Пусть пока к Земскову в бригаду идёт-мешки со шпаклёвкой таскать.
Поэтому со всех сторон обложили.
Но мне чихать, жаль конечно за хороших блогеров которые зарабатывали на просмотрах.
Не густо как-то заработала… Всего по рублю получается за год с каждого жителя России. Мы весь год в ютубе рекламу гигатоннами смотрели, чтобы они этот рубль заработали?! и это большой страшный всесильный Гугл?
По курсу на 2020г это примерно 1.1-1.2 млрд $.
Загуглили бы, прежде чем приводить такие смешные цифры.
В 2020г Google заработал в России 85.6 млрд рублей (без НДС).