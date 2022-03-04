

Компания Google объявила о приостановке работы своей рекламной площадки на территории России и для российских пользователей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на её представителей.



Это решение касается абсолютно всех площадок Google — поисковая лента, встроенная реклама, YouTube.



Рекламные агенты рассказывают, как это выглядит в личном кабинете в разделе настройки рекламы: компания выводит сообщение, что из-за событий в Украине она временно приостанавливает показ рекламы пользователям, находящимся в России.Вот еще пара уточнений:Скорее всего, YouTube-блогеры тоже потеряли возможность получать доход от своих видеороликов, которые они публикуют для россиян. Этот факт в самое ближайшее время может сказаться на количестве и качестве контента в русскоязычном YouTube.В 2020 году Google заработала в России около 150 млн рублей, и основную часть этого дохода составляла реклама. Очевидно, что сама компания понесет немалые убытки, но еще тяжелее будет рекламным агентствам и отдельным блогерам — одни, по сути, потеряли работу, а другие резко получили вместо работы хобби.