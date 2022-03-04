ICANN (Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров) и Сетевой координационный центр по просьбе Украины рассмотрели вопрос о возможности отключения от России от интернета и изъятии российских доменных адресов. Организации приняли решение не прибегать к столь крайним мерам.

Украинская сторона просила разделегировать все сайты в доменах .ru, .рф и .su, а также отключить от общей инфраструктуры корневые серверы интернет-сети, находящиеся в Москве и Санкт-Петербурге. В результате могли бы перестать работать почти все российские сайты.

Генеральный директор ICANN Йоран Марби сообщил, что у организации нет таких полномочий, поскольку ни один участник глобальной сети не может контролировать её или отключить для других участников. Интернет представляет собой децентрализованную сеть, а организация ICANN, по словам Марби, была создана для обеспечения работы интернета, а не для введения ограничительных мер или запретов на его работу в целых государствах.



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Источник:

ZDNet ZDNet

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