





Жители Токио обратили внимание на грузовик, в прозрачном кузове которого на цепях сидел огромный монстр. Оказалось, что этот инопланетянин — часть рекламной кампании.Монстр шевелит головой и издаёт устрашающие звуки. Эта акция была запущена в поддержку фильма «Война будущего» для сервиса Amazon Prime Video. Грузовик будет кататься по Токио до 15 июля.В центре сюжета «Войны будущего» противостояние человечества инопланетному вторжению. Ученые изобрели технологию перемещения во времени. С её помощью планируется перемещения солдат из прошлого в будущего для войны с инопланетянами. Премьера фильма состоялась 2 июля, а главную роль исполнил Крис Пратт («Стражи Галактики»).