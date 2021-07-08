Жители Токио обратили внимание на грузовик, в прозрачном кузове которого на цепях сидел огромный монстр. Оказалось, что этот инопланетянин — часть рекламной кампании.
Монстр шевелит головой и издаёт устрашающие звуки. Эта акция была запущена в поддержку фильма «Война будущего» для сервиса Amazon Prime Video. Грузовик будет кататься по Токио до 15 июля.
В центре сюжета «Войны будущего» противостояние человечества инопланетному вторжению. Ученые изобрели технологию перемещения во времени. С её помощью планируется перемещения солдат из прошлого в будущего для войны с инопланетянами. Премьера фильма состоялась 2 июля, а главную роль исполнил Крис Пратт («Стражи Галактики»).
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