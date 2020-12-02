Компания OPPO запатентовала очень необычную конструкцию камеры для смартфона. Благодаря особой технологии на мобильном устройстве будет доступен 15-кратный оптический зум.
Судя по описанию и изображениям из патента, камера получит горизонтальное расположение, а относительно массивный оптический механизм в полукруглом модуле с несколькими линзами обеспечивает 15-кратное приближение изображения почти без потерь качества. Использование электронной обработки позволит добиться дополнительного прироста зумирования при фото- и видеосъёмке.
Фронтальная камера в этом смартфоне тоже необычная — она выезжает из верней части корпуса на поверхность, словно перископ, а большую часть времени скрыта внутри. Это позволит избавиться от каких-либо вырезов в экране.
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