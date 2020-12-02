OPPO

Компания OPPO запатентовала очень необычную конструкцию камеры для смартфона. Благодаря особой технологии на мобильном устройстве будет доступен 15-кратный оптический зум.

Судя по описанию и изображениям из патента, камера получит горизонтальное расположение, а относительно массивный оптический механизм в полукруглом модуле с несколькими линзами обеспечивает 15-кратное приближение изображения почти без потерь качества. Использование электронной обработки позволит добиться дополнительного прироста зумирования при фото- и видеосъёмке.

OPPO

Фронтальная камера в этом смартфоне тоже необычная — она выезжает из верней части корпуса на поверхность, словно перископ, а большую часть времени скрыта внутри. Это позволит избавиться от каких-либо вырезов в экране.
Дизайнеры сайта Let’s Go Digital визуализировали то, как мог бы выглядеть такой смартфон. Стоит понимать, что это всего лишь концепт, не имеющий пока никакого отношения к реальности. Настоящий смартфон OPPO скорее всего будет выглядеть иначе, если компания вообще доведёт его до ума и выпустит в продажу. Но не исключено, что этот патент так и останется патентом и не преобразуется в серийный продукт.


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