





Смартфоны Xiaomi постепенно получают MIUI 12, а китайская компания уже разрабатывает следующую версию. Новая версия оболочки получит название MIUI 13 и появится не раньше следующего года. Однако, первые подробности о новые функциях уже начали появляться.Несколько дней назад пользователь Энес Кескин поделился в Telegram анимацией меню питания из грядущей версии оболочки Xiaomi. В коротком ролике показано, что в новом меню появится специальный ползунок, который можно перетащить вверх для перезагрузки или вниз для выключения устройства.На устройствах под управлением MIUI 12, если вы удерживаете кнопку питания, раскрывается меню на весь экран и отображает четыре кнопки: «Режим полета», «Без звука», «Перезагрузка» и «Отключение». Пока рано говорить, дойдет ли это обновленное меню питания до финальной сборки после официального анонса MIUI 13.