Осенью 2021 года компания Microsoft выпустит новую операционную систему Windows 11. Несмотря на это, она обновит ещё и Windows 10 — вероятно, в последний раз.
Обновление носит название Windows 10 21H2 и уже тестируется как инженерами Microsoft, так и пользователями в рамках программы Windows Insider. Уже известно, что оно добавит операционной системе:
- Поддержка WPA3 H2E
- Упрощённый вход без пароля с Windows Hello for Business
- Поддержка вычислений на графическом процессоре в подсистеме Windows для Linux (WSL) и Azure IoT Edge для Linux
В прежние годы компания Microsoft «забрасывала» старую операционную систему после выхода новой версии Windows, но теперь будет иначе. На этот раз она хочет предоставить возможность остаться на Windows 10 тем, чьи компьютеры по какой-то причине не могут обновиться до Windows 11. Поддержка Windows 10 будет завершена 14 октября 2025 года, а до этой даты ОС будет получать патчи безопасности и другие незначительные апдейты, которые не добавят ничего нового, а лишь устранят найденные проблемы.
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