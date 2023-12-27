«Яндекс» признал, что повышает цены для обладателей подписки «Плюс»

Александр

Пользователи «Яндекс Маркета» то и дело замечали, что цены отличаются в зависимости от наличия или отсутствия подписки «Плюс». У обладателей этой подписки они, как правило, были выше. Это могло объясняться персональными предложениями для тех, кто ещё не совершал покупки на «Яндекс Маркете» — «Яндекс» устанавливал для них цены со скидками, чтобы привлечь новых пользователей.

Пользователь «Пикабу» с ником terbife обратил внимание на то, что представитель «Яндекс Маркета» признал, что цены для тех, у кого подключен «Плюс», могут быть выше. Такой комментарий появился под постом, в котором очередной раз обсуждались странности ценообразования в этом маркетплейсе.


Скриншот: Пикабу

Впрочем, спустя сутки, представитель «Яндекс Маркета» вернулся и уточнил, что предыдущий ответ был сформулирован не совсем корректно. По его словам, цены формируются динамически в зависимости от различных факторов, а различия в них не связаны напрямую с подпиской «Плюс».

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Комментарии

Максим Челмакин
–3
Максим Челмакин
Так во всем. И такси тоже самое. Только разницу в цене платит и пассажир и водитель.
Сегодня в 12:43
#
tellurian
+4702
tellurian
Были в подписке каналы с кино. Без предупреждений убрали 2/3 каналов и стали просить деньги за них. :(
Сегодня в 14:14
#
+280
Gandalf2021
Яндекс на всё повышает цены в зависимости от платёжеспособности клиента, давно замечал, даже такси находясь рядом для нового и старого богатого клиента будет стоить по разному… удивительно, что другие не замечают тонких подлогов от Яндекса, причём во всём…
2 часа назад в 15:10
#
+603
franzisonfire
Ну вот жена на такси гоняет и скидку в деливери убрали, типа на такси бабки есть, скидка не нужна
5 минут назад
#
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