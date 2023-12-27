«Яндекс» признал, что повышает цены для обладателей подписки «Плюс»

Пользователи «Яндекс Маркета» то и дело замечали, что цены отличаются в зависимости от наличия или отсутствия подписки «Плюс». У обладателей этой подписки они, как правило, были выше. Это могло объясняться персональными предложениями для тех, кто ещё не совершал покупки на «Яндекс Маркете» — «Яндекс» устанавливал для них цены со скидками, чтобы привлечь новых пользователей.



Пользователь «Пикабу» с ником terbife обратил внимание на то, что представитель «Яндекс Маркета» признал, что цены для тех, у кого подключен «Плюс», могут быть выше. Такой комментарий появился под постом, в котором очередной раз обсуждались странности ценообразования в этом маркетплейсе.





Скриншот: Пикабу



Впрочем, спустя сутки, представитель «Яндекс Маркета» вернулся и уточнил, что предыдущий ответ был сформулирован не совсем корректно. По его словам, цены формируются динамически в зависимости от различных факторов, а различия в них не связаны напрямую с подпиской «Плюс».



Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым