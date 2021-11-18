



Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором подробно рассказал о рекламе в мессенджере (или, как он пишет, в «спонсорских сообщениях»).



Дуров ещё раз подтвердил, что реклама не появится в чатах, она будет отображаться только в каналах с числом подписчиков более тысячи человек. Тематика спонсорских сообщений будет зависеть от направленности канала, то есть Telegram не собирается таргетировать рекламу, собирая пользовательские данные.



Рекламная сеть Telegram проходит тестирование, поэтому объявления отображаются не всем пользователям, а лишь некоторым. Дуров хочет, чтобы реклама окупала основные расходы Telegram (то есть, позволяла оплачивать разработку мессенджера и аренду дата-центров), и как только это начнёт происходить, владельцы каналов смогут получать доход от размещения рекламы в их ресурсах.



Дуров не забыл и об основном конкуренте — WhatsApp. Он заявил, что в WhatsApp гораздо больше рекламы, чем в Telegram. А если использовать Telegram как WhatsApp (то есть исключительно в качестве мессенджера), то рекламные сообщения вообще не будут встречаться (поскольку они есть только в каналах, которые отсутствуют в WhatsApp). Как полагает Дуров, если WhatsApp и запустит каналы или сообщества, то в них тоже будет реклама, причём таргетированная — то есть такая, для которой придётся изучать интересы пользователей, вмешиваясь в их личную жизнь.



Дуров заявляет, что благодаря Telegram онлайн-реклама перестала быть синонимом нарушения приватности. Он якобы изобрёл новый способ продвигать продукты, интересные пользователю, не получая данные о нём, а лишь размещая объявления по тематике, схожей на направление каналов, на которые подписан тот или иной человек.







