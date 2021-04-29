По данным «Ведомостей», Telegram проведёт ещё одно размещение облигаций. На этот раз компания Павла Дурова рассчитывает привлечь 750 миллионов долларов в дополнение к миллиарду долларов, полученному от инвесторов ранее.
Выпуская еврооблигации, Telegram фактически берёт у инвесторов деньги в долг. Инвесторам не переходит доля в компании, они лишь получают гарантированную доходность своих вложений — до 7% годовых, что намного выше, чем по долларовому депозиту в банке. Они также могут перепродать облигации более мелкими пакетами чуть выше цены покупки, чтобы снять с себя риски владения бумагами и получить доход моментально.
Параметры выпуска новых еврооблигаций точно такие же, как для бумаг, выпущенных в марте. Номинал одной бумаги — 1000 долларов, минимальный лот участия 500 тысяч долларов. Облигации выпускаются сроком на пять лет с выплатой процентов каждые полгода.
В конце марта поштучные облигации Telegram появились на Санкт-Петербургской бирже. Приобрести их могут только квалифицированные инвесторы, обычные покупатели к торгам не допущены. Облигации выставлены на торги инвесторами и фондами, которые приобрели их непосредственно у Telegram. При этом цена облигации на вторичном рынке заметно выше номинала — так крупные инвесторы получат быстрый доход
В перспективе эти облигации можно будет конвертировать в акции Telegram с дисконтом 10% от рыночной цены. Льготный обмен облигаций на акции будет возможен в том случае, если в течение пяти лет Telegram выйдет на IPO, то есть выпустит акции и разместит их на бирже для открытых торгов.
Владение облигациями Telegram — не столько финансовый актив, сколько имиджевый. Эти бумаги привлекают инвесторов возможностью повышения статуса в профессиональной среде. Известно, что облигации Telegram приобрёл Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), связанный с Правительством РФ, причём он сделал это не напрямую, а через миноритарную долю в фонде Mubadala из Абу-Даби.
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