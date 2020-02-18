



Каждый год Google выпускает крупное обновление Android. Про Android 11 уже было известно немного, а теперь официально опубликованная на сайте LWN.net документация раскрыла дополнительную информацию о нововведении, которое будет реализовано в чуть более отдалённом будущем.



Судя по этой утечке, инженеры Google создают для Android новую файловую систему, которая будет назваться Incremental File System. Одна из её особенностей — возможность запуска любого приложения ещё до того, как оно будет установлено.



Эта возможность окажется особенно полезна геймерам. Как правило, топовые игры занимают в памяти смартфона или планшета несколько гигабайт, поэтому их скачивание производится довольно медленно.



В новой файловой системе в первую очередь будет устанавливаться та часть приложения, которая необходима для его запуска, а затем в фоновом режиме докачиваются дополнительные файлы. Таким образом, даже если игра весит несколько гигабайт, начать играть в неё можно будет почти моментально после начала скачивания, не потребуется ждать, пока на смартфон загрузятся все файлы и будет произведена полная инсталляция. Такое решение также позволит ускорить запуск приложений, одновременно с этим увеличив их производительность. Данные приложения будут подгружаться оптимизированными блоками.



Само собой, это нововведение накладывает определённые ограничения на игры. Например, пользователь, залогинившийся в свой аккаунт, очевидным образом не сможет моментально перейти в ту часть игры, до которой он дошёл, если она ещё не докачалась. Для этого ему придётся дождаться окончания процесса инсталляции.



По мнению авторов сайта XDA Developers, Google не успеет подготовить новую файловую систему в этом году для Android 11, она будет реализована не раньше 2021 года. Это значит, что она с большой долей вероятности может появиться в Android 12.







