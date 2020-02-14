



На сайте Google появилась промо-страница Android 11 Developer Preview. На ней рассказывалось об особенностях этого обновления.



По всей видимости, Google запустила промо-страницу Android 11 по ошибке, сейчас она удалена, но скриншоты с кратким описанием сохранились в сети.



Подробностей об Android 11 раскрыто немного. Сообщалось лишь, что обновление будет доступно смартфонам Pixel всех поколений, в нём усилена система безопасности, появилась нативная поддержка смартфонов со складными экранами, а движок рендеринга Vulkan усовершенствован.







По всей видимости, в Android 11 почти не будет крупных нововведений. Вместо этого перед инженерами Google поставлена задача усовершенствовать уже имеющие возможности, а также адаптировать интерфейс под foldable-девайсы, вроде Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X.



Ожидается, что все подробности об Android 11 будут раскрыты 12 мая на конференции для разработчиков I/O. Тогда же может состояться выпуск Android 11 Developer Preview для смартфонов Google Pixel и устройств некоторых других производителей.



Примечательно, что Google планирует обновить даже смартфоны Pixel первого поколения, которым в этом году исполнится четыре года. В число партнёров, которые вместе с Google тестируют ранние сборки обновления Android и выпускают их для всех пользователей, входят HMD Global (бренд Nokia), Xiaomi, Vivo, OnePlus и Sony. Компания Essential в этом году вряд ли адаптирует Android 11 для своего единственного смартфона PH-1, поскольку недавно она объявила о закрытии.







