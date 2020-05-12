



По слухам, в скором времени Apple выпустит новую модель наушников. Сайт 9to5Mac выяснил множество интересных подробностей об этом аксессуаре.



Наушники будут называться AirPods Studio и появятся в продаже за 349 долларов (на 100 долларов дороже, чем представленные недавно наушники Microsoft). Как и модель AirPods Pro, они смогут подстраиваться под анатомические особенности ушей пользователя, обеспечивая наиболее качественное звучание. Правда, AirPods Studio — не затычки, а полноразмерные наушники, поэтому подстройка будет осуществляться иначе (вероятно, с помощью датчиков, которые определяют, как наушники сидят на голове).



Одна из отличительных возможностей AirPods Studio — приостановка или запуск воспроизведения звука в зависимости от того, сняты наушники или надеты на уши. Примерно так же работают AirPods — они автоматически ставят музыку на паузу, если вынуть их из ушей.



Специальный сенсор будет отвечать за правильное распределение каналов, поэтому нет необходимости следить за тем, чтобы наушники были надеты правильно. Уши можно «перепутать», левый канал всё равно будет играть в левое ухо, а правый в правое. Само собой, наушники поддерживают активное шумоподавление.



Наушники AirPods Studio будут совместимы с любыми источниками звука, обладающими поддержкой Bluetooth, но только на гаджетах Apple (iPhone, iPad, Mac и пр.) звука на них можно будет настраивать с помощью софтверного эквалайзера.



Схематическое изображение AirPods Studio в белом и чёрном цветах было обнаружено в коде одного из недавних бета-обновлений iOS.







Ранее сообщалось, что у этих наушников будет модульная конструкция. Инженеры Apple разработали как минимум два варианта этих наушников — с отделкой из искусственной кожи и более простой с дышащими материалами для занятий спортом. Наушники получили ретро-дизайн с овальными амбушюрами, которые соединены тонким металлическим оголовьем. Корпусы, в которые установлены динамики, примагничены к оголовью, их можно отсоединять и состыковывать обратно. Такой модульный подход позволит пользователю самостоятельно менять дизайн наушников в зависимости от того, где и с какой целью они используются (на прогулке один, на пробежке другой). В этих наушниках Apple будут использоваться те же технологии, которые уже применяются в линейке AirPods, в том числе упрощенное сопряжение с iPhone режим прозрачности, который позволяет слышать собеседника, не снимая наушники с ушей.







