Судя по всему войны смартфонов для поколения Z в США могут закончиться не начавшись. Американские подростки отдают предпочтение iPhone в значительной степени.
Такие данные были получены в ходе опроса, которые проводился в течение полугода. В нём приняло участие 7000 подростков, 88 процентов из них используют iPhone, а 90 процентов всех опрошенных заявили, что их следующим смартфоном также будет устройство от Apple. Также отмечается, что каждый десятый подросток с Android-смартфоном испытывает трудности из-за отсутствия доступа к сервису iMessage.
На самом деле ничего удивительного, поскольку более ранний отчет Counterpoint показал, что каждый второй смартфон, проданный в США за 2020 год, был произведен Apple. Недавние события, а именно уход LG из мобильного бизнеса, могут негативно отразиться на Android. Другими словами продажи iPhone продолжат расти.
Ожидается, что Apple в 2021 году представит модельный ряд смартфонов, которые получат крупнейшие обновления аппаратного обеспечения, в том числе экраны LTPO AMOLED с переменной частотой обновления, сканер отпечатков пальцев под дисплеем, уменьшенный вырез и более мощный процессор A15 Bionic. Все эти нововведения в свою очередь будут дополнительно стимулировать продажи iPhone.
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