Компания SpaceTime3D подала иск против Apple за нарушение патента на анимацию в iOS. Об этом сообщает Gizchina.
Речь идет о фирменной «карусели» в iOS. Это анимационный элемент управления, который присутствует в «Диспетчере приложений», а также в управлении вкладками Safari на некоторых iPhone и версиях iOS. Как утверждают представители SpaceTime3D, именно их компания впервые придумала и запатентовала такой тип трехмерного пользовательского интерфейса. Первый патент на эту тему был подан ею в 2007 году.
Стоит отметить, что SpaceTime3D не является патентным троллем в обычном понимании этой фразы. Компания действительно занимается разработкой программного обеспечения и 3D-интерфейсов, «предоставляющих потребителям удобный цифровой опыт взаимодействия». То есть, это не однодневка, которая захотела «отжать» у Apple деньги — SpaceTime3D действительно разработала упомянутую анимацию и вполне логично и законно запатентовала её.
Судебные материалы сообщают некоторые подробности дела. В частности, истец сообщает, что представитель SpaceTime3D однажды демонстрировал технологию 3D-многозадачности одному из руководителей Apple (имя не разглашается). Именно после этого в iOS появились знаменитые «карусели». Более того, Apple впоследствии пыталась самостоятельно запатентовать свои интерфейсы App Switcher и Safari Tab View, однако получила отказ от бюро, поскольку аналогичные технологии уже были зарегистрированы на имя SpaceTime3D.
Компания хочет, чтобы дело рассматривал суд присяжных. Она требует от Apple возмещения убытков и оплаты судебных издержек. На данный момент среди требований SpaceTime3D нет запрета на использование «карусели» в iOS — это значит, что полюбившийся интерфейс не должен исчезнуть из наших iPhone ближайшее время.
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