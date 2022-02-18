В сети появились новые подробности о будущем iPhone 14 Pro, который должен выйти уже этой осенью. Информацию передал зарубежный сайт MacRumors.
Источник ссылается на анонимных инсайдеров из Азии. Например, пользователь с ником yeux1122, который ведет корейский блог Naver, сообщает, что будущий iPhone 14 Pro получит аж 8 Гб оперативной памяти. Для сравнения: в самом топовом iPhone 13 Pro Max установлено всего 6 Гб ОЗУ. Если инсайд окажется правдой, то iPhone 14 Pro окажется первым айфоном в истории с таким количеством «оперативки». Для пользователей, которые беспокоятся о слишком чересчур объеме оперативной памяти в iPhone, это будет приятный и долгожданный апдейт.
Пока неизвестно, для чего Apple может настолько увеличить объем ОЗУ будущего флагмана. Как известно, благодаря отличной оптимизации ОС «яблочные» устройства всегда обходились гораздо меньшим объемом «оперативки», чем их конкуренты под управлением Android. Возможно, iOS 16 привнесет какие-то серьезные перемены на наши устройства, которые потребуют повышенной производительности, но пока никаких инсайдов на эту тему нет.
Стоит упомянуть, что 8 Гб оперативной памяти — отнюдь не новинка для Apple. Например, iPad Pro с чипом M1 в базовой версии имеет на борту 8 Гб, а в топовой конфигурации — аж 16 Гб ОЗУ. Однако эти планшеты используют «настольный» чип и применение такого объема здесь более логично, чем в iPhone.
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Никого не интересует сколько в айфоне гигабайт оперативки