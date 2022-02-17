

Google объявила о том, что она работает над системой защиты пользователей от отслеживания. Об этом сообщает MacRumors и другие зарубежные СМИ.



По словам Google, для пользователей Android будет создана так называемая «Песочница конфиденциальности», которая призвана защитить их от слежки со стороны приложений. Эта функция — явный наследник идеи Apple; в 2021 году компания представила вместе с iOS 14.5 свою систему блокировки трекинг-запросов приложений (ATT), которая запрашивает разрешение на слежку у пользователя при каждой установке нового приложения.



«Сегодня мы объявляем о многолетней инициативе по созданию «песочницы конфиденциальности» на Android с целью внедрения новых, более частных рекламных решений. В частности, эти решения будут ограничивать передачу пользовательских данных третьим лицам и работать без кросс-приложенных идентификаторов, включая рекламный идентификатор», — Google





Любопытно, что Google не смогла обойти в своих высказываниях систему Apple ATT, чем открыто показала, на кого она равняется. Компания заявила, что её «песочница» будет намного лучше и прогресивней, чем «грубые и неэффективные подходы других компаний». Помимо этого, Google отметила, что «другие платформы применяют другой подход к конфиденциальности рекламы, резко ограничивая существующие технологии».



По данным инсайдеров, Google собирается развернуть «Песочницу конфиденциальности» к 2024-му году, а уже к концу 2022-го выпустит бета-версию SDK Runtime и API для сохранения конфиденциальности.



Ранее мы рассказали о новой Однако отличия всё-таки будут. Система от Apple каждый раз запрашивает у пользователя разрешение на отслеживание, а «песочница» от Google будет ограничивать трекинг-запросы приложений по умолчанию — то есть, теоретически, пользователю для этого ничего не нужно будет делать.Любопытно, что Google не смогла обойти в своих высказываниях систему Apple ATT, чем открыто показала, на кого она равняется. Компания заявила, что её «песочница» будет намного лучше и прогресивней, чем «грубые и неэффективные подходы других компаний». Помимо этого, Google отметила, что «другие платформы применяют другой подход к конфиденциальности рекламы, резко ограничивая существующие технологии».По данным инсайдеров, Google собирается развернуть «Песочницу конфиденциальности» к 2024-му году, а уже к концу 2022-го выпустит бета-версию SDK Runtime и API для сохранения конфиденциальности.Ранее мы рассказали о новой ОС от Google, которая способна заменить Windows и macOS . Её уже можно установить и попробовать!





