В последней бета-версии iOS/iPadOS 15.4 была исправлена ошибка в браузере Safari, при которой он иногда сохранял пароль без логина. Об этом сообщает MacRumors.
Речь идет об автоматическом сохранении аккаунтов в фирменной «Связке ключей». Система распознавания регистрации на сайтах отлично справляется с простыми формами, где на одной странице есть и логин, и пароль. Однако более сложные сценарии регистрации — например, сначала ввод логина, потом СМС-проверка, потом создание пароля — ставят iOS в тупик; наверное, каждый пользователь «яблочных» девайсов хотя бы раз находил в своей «Связке ключей» пароли, к которым не сохранились логины.
Начиная с iOS 15.4, iPadOS 15.4 и macOS 12.3 эта ошибка будет исправлена. Нет, Apple никак не прокачала алгоритм распознавания создания аккаунта. Просто теперь, когда система сама не увидела логин в процессе сохранения данных, она отобразит табличку с предложением заполнить логин вручную. Это всё еще не идеальное решение, но отличная альтернатива текущему положению вещей — баг с сохранением логинов присутствует в «яблочных» устройствах с момента появления «Связки ключей» как таковой.
Ранее мы рассказали о нескольких полезных фишках Apple: например, как перенести свою eSIM из одного iPhone/iPad в другой, как быстро включать фонарик без нажатия каких-либо кнопок, а также как «починить» режим модема, который внезапно перестал включаться.
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