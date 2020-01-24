



Таким образом получается, что стоимость одной лицензии составляет приблизительно 5,9 тысячи рублей. Ранее операционную систему уже закупали силовики, около 100 000 лицензий приобрело Минобороны и 50 000 — Росгвардия.



МВД РФ закупило 31 000 лицензий операционной системы Astra Linux, а также системные блоки и мониторы HP на 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию Astra Linux. Из этой суммы более 180 миллионов рублей пришлось на лицензии операционной системы.Таким образом получается, что стоимость одной лицензии составляет приблизительно 5,9 тысячи рублей. Ранее операционную систему уже закупали силовики, около 100 000 лицензий приобрело Минобороны и 50 000 — Росгвардия.

«Уже проводится дистанционное обучение по поддержке ОС для сисадминов МВД — в первом этапе приняли участие 135 сотрудников органов по всей России, планируется еще три волны обучения», — сообщают в Astra Linux.



По мнению экспертов, закупки подобного масштаба формируют спрос на рынке, но их объем пока далек от потенциала. Реальную стоимость вложения стоит считать с учетом цены за дальнейшее обслуживание. По сравнению с Windows, закупку МВД Astra Linux можно назвать недорогой. Процесс перехода госорганов на такие продукты пока не отлажен, поскольку отсутствуют типовые рекомендации о том, сколько нужно закладывать в цену контракта на переобучение ведомства.





