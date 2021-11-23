Снова наступила пора распродаж «Чёрная пятница», и интернет-магазин GoDeal24 не остался в стороне от этого события. Многие люди откладывали покупки под конец года, чтобы приобрести нужные им товары по максимально выгодным ценам, и правильно делали — сейчас самое время потратить заработанное и накопленное за год.



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