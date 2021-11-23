Снова наступила пора распродаж «Чёрная пятница», и интернет-магазин GoDeal24 не остался в стороне от этого события. Многие люди откладывали покупки под конец года, чтобы приобрести нужные им товары по максимально выгодным ценам, и правильно делали — сейчас самое время потратить заработанное и накопленное за год.
GoDeal24 проводит распродажу «Чёрная пятница» и продаёт ключи для лицензионной активации Windows 10, Windows 11, Microsoft и других продуктов Microsoft ещё дешевле, чем было когда-либо. Не упустите возможность воспользоваться этим предложением, ведь ключи раскупают очень быстро, а их количество строго ограничено.
Лучшие цены
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Windows 10 Professional — $7.44
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Windows 10 Pro Professional - 2 PCs — $11.54 ($5.7 для каждого ПК)
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Windows 11 Professional CD-Key — $15.36 (самая низкая цена в этом году)
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Microsoft Office 2021 Professional Plus – 1PC — $37.91 (самая низкая цена в этом году)
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Microsoft Office 2016 Professional Plus – 1PC (Phone) — $18.72
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Microsoft Office 2019 Professional Plus – 1PC (Phone) — $25.89
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Скидка 62% на ключи для активации Windows и комплектов Windows + Office по промокоду SGO62
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Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Plus Bundle — $36.76
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Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus Bundle — $26.05
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- Windows 11 Pro + Office 2016 Pro Plus Bundle — $34.39
Самую крупную выгоду можно получить при покупке комплекта ключей для Windows и Office. Например, активации Windows 10 Pro и Office 2021 Pro обойдутся вам всего в $48.
Скидка 50% на различные версии Windows по промокоду SGO50
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Windows 11 Home CD-Key — $16.91
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Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key — $8.16
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Windows 11 Home CD-KEY (5 PC) — $40.99
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Windows Server 2019 Standard CD-Key — $16.06
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Windows Server 2022 Standard — $35.36
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Windows Server 2019 Datacenter — $23.05
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Windows Server 2022 Datacenter — $37.56
Windows 11 — новейшая операционная система Microsoft. Она лучше, чем Windows 10, по многим направлениям, в том числе предлагает повышенную продуктивность.
Скидка на ключи для активации прочих продуктов Microsoft по промокоду SGO62
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Microsoft Office 365 Professional Plus Account – 1 Device 1 Year — at $14.81
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Более того, на сайте GoDeal24 вы можете найти скидки на ключи активации различных версий Office, Visio, Project и других программ. Все они доступны с дополнительной скидкой 62%.
Не стоит медлить, ведь спрос на эти ключи очень высокий, а распродажа не может продолжаться вечно. Ключи будут продаваться со скидками только до тех пор, пока они имеются в наличии, а когда они закончатся — невозможно сказать наверняка. Также неизвестно, когда будет проводиться следующая распродажа с подобными скидками.
GoDeal24 — один из мировых лидеров по продаже ключей для активации популярного софта и программ со скидками. Этот сайт работает для клиентов по всему миру и предоставляет своим пользователям поддержку круглые сутки и без выходных. При возникновении любых вопросов относительно покупки или использования лицензионных ключей обращайтесь в живой чат на этом сайте или по электронной почте service@godeal24.com. Команда поддержки GoDeal24 с радостью ответит на все ваши вопросы.
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