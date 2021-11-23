Снова наступила пора распродаж «Чёрная пятница», и интернет-магазин GoDeal24 не остался в стороне от этого события. Многие люди откладывали покупки под конец года, чтобы приобрести нужные им товары по максимально выгодным ценам, и правильно делали — сейчас самое время потратить заработанное и накопленное за год.

GoDeal24 проводит распродажу «Чёрная пятница» и продаёт ключи для лицензионной активации Windows 10, Windows 11, Microsoft и других продуктов Microsoft ещё дешевле, чем было когда-либо. Не упустите возможность воспользоваться этим предложением, ведь ключи раскупают очень быстро, а их количество строго ограничено.




Лучшие цены


Скидка 62% на ключи для активации Windows и комплектов Windows + Office по промокоду SGO62


Самую крупную выгоду можно получить при покупке комплекта ключей для Windows и Office. Например, активации Windows 10 Pro и Office 2021 Pro обойдутся вам всего в $48.

Скидка 50% на различные версии Windows по промокоду SGO50


Windows 11 — новейшая операционная система Microsoft. Она лучше, чем Windows 10, по многим направлениям, в том числе предлагает повышенную продуктивность.

Скидка на ключи для активации прочих продуктов Microsoft по промокоду SGO62


Более того, на сайте GoDeal24 вы можете найти скидки на ключи активации различных версий Office, Visio, Project и других программ. Все они доступны с дополнительной скидкой 62%.

Не стоит медлить, ведь спрос на эти ключи очень высокий, а распродажа не может продолжаться вечно. Ключи будут продаваться со скидками только до тех пор, пока они имеются в наличии, а когда они закончатся — невозможно сказать наверняка. Также неизвестно, когда будет проводиться следующая распродажа с подобными скидками.

GoDeal24 — один из мировых лидеров по продаже ключей для активации популярного софта и программ со скидками. Этот сайт работает для клиентов по всему миру и предоставляет своим пользователям поддержку круглые сутки и без выходных. При возникновении любых вопросов относительно покупки или использования лицензионных ключей обращайтесь в живой чат на этом сайте или по электронной почте service@godeal24.com. Команда поддержки GoDeal24 с радостью ответит на все ваши вопросы.


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