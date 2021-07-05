Салют, США!


В США взорвался грузовик, перевозивший фейерверки для праздника. Об этом рассказал ресурс Hypebeast.

В городе Оушен-Сити (штат Мэриленд) готовились к национальному празднику 4 июля — Дню Независимости — когда около 10 часов утра местные жители услышали взрывы петард. Оказалось, что грузовик, который вёз весь запас фейерверков для праздника, преждевременно взорвался — салют оказался запущен несколько раньше, чем было необходимо.

Согласно источнику, что петарды загорелись в процессе обслуживания сотрудниками перевозчика. Несколько сотрудников получили легкие травмы, но серьезно никто не пострадал. А американцы, прогуливающиеся теплым утром по пляжу и паркам, были очень удивлены этим импровизированным шоу с фейерверками. 




Местные СМИ сообщают, что пожарные всё успешно потушили и в данный момент расследуют причины взрыва. Начальник пожарной части отметил, что перед выгрузкой петард пожарная охрана всегда обозначает «безопасную зону» вокруг этого места — то есть, устанавливает ограждения и предупреждающие знаки; он считает, что именно эти меры безопасности спасли случайных прохожих от серьезных травм.

Из-за взрыва мэрия Оушен-Сити была вынуждена отменить два праздничных фейерверка в честь 4 июля, так как доставить их за такое короткое время уже не представлялось возможным.

Ранее мы рассказали, что первый проданный электромобиль Tesla Model S Plaid загорелся без видимых причин, заблокировав водителя внутри. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

HYPEBEAST HYPEBEAST

Ссылки по теме:

Новый рекорд скорости зарядки смартфона — 5 минут Новый рекорд скорости зарядки смартфона — 5 минут

В ГИБДД назвали минимальный возраст для езды на электросамокате. Цифра вас удивит В ГИБДД назвали минимальный возраст для езды на электросамокате. Цифра вас удивит

Посмотрите на первый серийный электросамолет Alice. Илон Маск так не умеет! Посмотрите на первый серийный электросамолет Alice. Илон Маск так не умеет!