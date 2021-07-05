В США взорвался грузовик, перевозивший фейерверки для праздника. Об этом рассказал ресурс Hypebeast.
В городе Оушен-Сити (штат Мэриленд) готовились к национальному празднику 4 июля — Дню Независимости — когда около 10 часов утра местные жители услышали взрывы петард. Оказалось, что грузовик, который вёз весь запас фейерверков для праздника, преждевременно взорвался — салют оказался запущен несколько раньше, чем было необходимо.
Согласно источнику, что петарды загорелись в процессе обслуживания сотрудниками перевозчика. Несколько сотрудников получили легкие травмы, но серьезно никто не пострадал. А американцы, прогуливающиеся теплым утром по пляжу и паркам, были очень удивлены этим импровизированным шоу с фейерверками.
BREAKING: Truck full of fireworks exploded in Ocean City, Maryland pic.twitter.com/Po8kWA0SIO— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 4, 2021
Местные СМИ сообщают, что пожарные всё успешно потушили и в данный момент расследуют причины взрыва. Начальник пожарной части отметил, что перед выгрузкой петард пожарная охрана всегда обозначает «безопасную зону» вокруг этого места — то есть, устанавливает ограждения и предупреждающие знаки; он считает, что именно эти меры безопасности спасли случайных прохожих от серьезных травм.
Из-за взрыва мэрия Оушен-Сити была вынуждена отменить два праздничных фейерверка в честь 4 июля, так как доставить их за такое короткое время уже не представлялось возможным.
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