Электромобиль Tesla Model S Plaid загорелся на шоссе в Пенсильвании. Водитель оказался заперт внутри. Об этом рассказал ресурс Gizmochina.
Местные СМИ сообщают, что автомобиль загорелся спонтанно, без видимых причин. Во время возгорания водитель оказался заблокирован внутри кузова. Неизвестно, как именно ему удалось спастись, но на данный момент никто не говорит о пострадавших или жертвах.
Пожарные прибыли на место очень быстро, прилетев из двух разных пожарных частей. Так как это не первая авария с участием электромобилей в целом и Tesla в частности, сотрудники службы быстрого реагирования прошли специальную подготовку по тушению аккумуляторных батарей. Источник сообщает, что пожарные вставили в электромобиль пятидюймовый шланг и поддерживали постоянную мощную струю воды, благодаря чему пожар был эффективно ликвидирован.
Обновленная Tesla Model S под названием Plaid была выпущена всего около месяца назад. Она поразила поклонников авто своими скоростными характеристиками. По словам адвоката владельца авто, сгоревшая Tesla была первой из партии в 250 штук, отгруженных для старта продаж нового устройства. Не условно, а буквально — самым первым проданным автомобилем этой модели. Сама компания комментариев по инциденту пока не давала — по умолчанию Tesla утверждает, что их электромобили являются самыми безопасными в мире.
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Источник:
С другой стороны машина Огонь, надо брать)))
П.с:
При покупке новой Теслы кремация в подарок.
Спасибо Илон.