Самокат


Электросамокаты лучше не использовать детям младше семи лет. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на главу ГИБДД.

Михаил Черников, глава Госавтоинспекции, дал интервью телеканалу «Россия-1». Во время беседы речь зашла и об электросамокатах — эти средства передвижения стремительно набирают популярность в России. Михаил сообщил, что, по его мнению, электросамокаты лучше не покупать своим детям в возрасте до семи лет. Помимо этого, их обязательно нужно обеспечить средствами защиты — скорее всего, речь шла о наколенниках и шлемах.

Черников отметил, что на данный момент «самокатчики» приравниваются к пешеходам, поэтому по дорогам им передвигаться нельзя. Однако самокат очевидно способен передвигаться быстрее человека. Как следствие — множество трагичных происшествий на тротуарах и в пешеходных зонах. Поэтому Михаил считает, что регулирование этого «трендового» транспорта со стороны властей крайне необходимо. По его мнению, скорость, которую развивает электросамокат, однозначно опасна в пешеходном потоке.

Ранее МВД отчиталось о двухсотпроцентном увеличении происшествий с участием электросамокатов и «других средств индивидуальной мобильности» — сейчас зафиксировано 112 случаев. В них погибли два человека, а еще 119 получили травмы.

Что касается ограничений или наказаний за использование электросамоката детьми до семи лет — об этом ничего сказано не было. Похоже, что это не правило, а личное пожелание инспектора — которое, тем не менее, абсолютно обосновано. Возможно, даже в таком возрасте уровень сознательности далеко не всегда достаточен для управления таким девайсом. 



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Источник:

ТАСС ТАСС

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