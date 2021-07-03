





В Кембриджском университете создана технология сверхускоренной зарядки аккумуляторов. С её помощью полная зарядка смартфона происходит примерно за пять минут, что можно считать рекордным показателем (если, конечно, в секретных китайских лабораториях не разработано что-то ещё более крутое).Технология зарядки основана на методе оптической микроскопии. Зарядное устройство «заглядывает» внутрь аккумулятора и напрямую заряжает те частицы, которые потеряли заряд. Это позволяет значительно увеличить эффективность передачи энергии, а значит, и скорость зарядки.В своих экспериментах исследователи смогли в режиме реального времени увидеть, что именно ограничивает скорость зарядки, делая её менее эффективной и быстрой. В процессе зарядки аккумулятор почти не нагревается, поскольку энергия подаётся сразу на разряженные частицы, минуя уже заряженные, тем самым повышая КПД.Учёные очень воодушевлены полученными результатами эксперимента и надеются, что их наработки будут применяться при создании аккумуляторов и зарядных технологий в будущем. Сколько лет это займёт, неизвестно, но уже сейчас некоторые смартфоны заряжаются очень быстро, что достигается передачей энергии большой мощности (100 ватт и выше) одновременно на несколько ячеек аккумулятора.