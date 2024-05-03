Старт эпохи постсмартфонов провалился

Георгий
Humane Ai Pin

Первыми устройствами стали Humane Ai Pin и Rabbit R1. Два абсолютно нежизнеспособных «прибора» (по-другому даже их и называть не хочется), которые эксплуатируют хайп вокруг нейросетей и чат-ботов. Всё это вызывает интерес только у техноэнтузиастов в качестве инфоповода для ревью. Никто в здравом уме не станет менять привычный смартфон на эти поделки.

Немного контекста для тех, кто не следил за новостями

Humane Ai Pin — носимый гаджет, который с помощью магнитного крепления прицепляется к одежде. По задумке производителя он управляется голосом или жестами. Внутри крутится модифицированный Android с доступом к ChatGPT. Стартап позиционирует Ai Pin в качестве «второго мозга». Если перефразировать всю маркетинговую чушь, то компания Humane просто предлагает переложить взаимодействие с тач-интерфейса на голосовые команды.

Humane Ai Pin

Rabbit R1 — еще один «компаньон». Однако у этого «малого» есть экран. В остальном эта та же попытка перейти на голосовые команды для взаимодействия с гаджетом.

Rabbit R1

Всё это напоминает Nokia из начала нулевых. Компания выпускала свои смартфоны в различных причудливых формах. Тогда рынок мобильных телефонов также был перенасыщен и всё это было попыткой найти новую нишу. Apple в 2007-м расставила точки над «i». Тогда оказалось, что нужно просто отказаться от лишних кнопок и сделать продуманный интерфейс. Можно подумать, что Humane и Rabbit делают сейчас то же самое. Оба стартапа пытаются сделать взаимодействие с устройствами наиболее «человечным».

Rabbit R1

Я вынужден напомнить, что голосовые помощники существую уже давно. Они позволяют выполнять большинство повседневных функций с помощью голоса. Однако что-то Apple и производители Android-смартфонов пока не торопятся отказываться от привычных интерфейсов.

Непопулярное мнение

К этой всей теме у меня есть непопулярное мнение: проникновение нейросетевых чат-ботов во все сферы жизни не требуется. Это можно рассматривать в качестве дополнительной попытки сделать нас тупее. Помните, благодаря смартфонам мы уже перестали запоминать номера телефонов, адреса, маршруты и прочую важную информацию?

Гомер

Нет, я не отрицаю прогресс, но он должен быть дозирован. Я сам регулярно использую нейросети, например, для получения краткого содержания какого-нибудь длинного текста. Однако я не перекладываю полностью ответственность на эти данные. Если тема для меня актуальна, то я пойду и ознакомлюсь с полным содержанием, а также посмотрю дополнительные источники.

«Чат-бот на вытянутой руке» во всех вопросах может отбить напрочь умение работать с информацией. А если точнее, очень полезные навыки по её поиску и структуризации. Наверняка, вы хотя бы раз в месяц натыкались на человека, который не способен «нагуглить» вполне базовые штуки, например, где посмотреть фильм.

Идиократия

Все эти чат-боты кажутся невероятно удобными. Впрочем, я рекомендую не полагаться на них, как на авторитетное мнение в последней инстанции. В спорных вопросах всегда лучше ознакомиться с альтернативными источниками, чтобы сложить свою собственную картину.

Перспектива постсмартфонной эпохи

Возвращаюсь к устройствам постсмартфонной эпохи. Актуальные модели смартфонов имеют достойный запас производительности, который зачастую обгоняет наши повседневные потребности. Таким образом, наиболее жезнеспособным концептом, на мой взгляд, выступает связка: смартфон в качестве вычислительного блока + очки дополненной реальности. При этом очки должны быть легкими и компактными, по-настоящему носимыми, а не этот чудовищный «батискаф» на голове под названием Apple Vision Pro.
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Комментарии

tellurian
+1308
tellurian
Для простых людей сразу было понятно, что при такой цене этот гаджет не взлетит.
Да ещё и работает так себе.
Может в магазинах, на складе или ещё где может пригодиться как вспомогательное устройство. Да и цену нужно снижать.
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