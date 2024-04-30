Обзоры Rabbit R1 с ИИ: честная замена смартфону или очередное недо-будущее?





Несколько недель назад в СМИ нашумело инновационное устройство Humane AI Pin. Девайс позиционировался как полная замена смартфону, а его работа полностью основана на нейросетях и голосовом управлении вкупе с датчиками.



Ценник Humane AI Pin стартовал с $699; к ним нужно прибавить $24 в месяц на подписку, без которой устройство практически бесполезно. После этого громкого релиза на свет появился более дешевый девайс того же направления под названием Rabbit R1: очень милая на вид оранжевая штуковина, напоминающая ретро-консоль Playdate от Panic. Стоимость — всего $200.



В сети едва появились первые отзывы и обзоры Rabbit R1, а на площадках объявлений уже вовсю продают его вдвое дороже стартового прайса. Что же особенного в этом устройстве и стоит ли оно своей (или двойной) цены?









Как оно работает

Встряхивание открывает настройки

Нажатие боковой кнопки подтверждает действие

Удержание боковой кнопки запускает голосового помощника

Двойное нажатие боковой кнопки запускает «режим зрения»

Колесико перемещает курсор по меню.

Что оно умеет

Что с ним не так

Во-первых, отсутствие какого бы то ни было обучения или даже базовой пошаговой инструкции. Поскольку перед нами гаджет непривычного формата, мало кто поймет, что с ним делать после первого включения, так что гайд по опциям, настройкам и режимам просто необходим. Кое-что можно подсмотреть на официальном сайте, но это не то же самое, как если бы девайс сам рассказал о себе в начале работы с ним.

или даже базовой пошаговой инструкции. Поскольку перед нами гаджет непривычного формата, мало кто поймет, что с ним делать после первого включения, так что гайд по опциям, настройкам и режимам просто необходим. Кое-что можно подсмотреть на официальном сайте, но это не то же самое, как если бы девайс сам рассказал о себе в начале работы с ним. Во-вторых, нестабильность ПО. Блогеры рассказывают, что «кроль» далеко не всегда делает то, что от него ожидаешь. Например, Rabbit R1 вроде бы понимает, что такое Spotify, но не может подтянуть данные из аккаунта пользователя — его интересы, плейлисты и так далее. Или при попытке найти песню по нескольким строчкам из нее, девайс находит либо рандомный трек искомого исполнителя, либо совершенно другую композицию, у которой на обложке написан похожий текст. А еще бывает так, что одни и те же команды или действия он понимает по-разному. Пожалуй, всё это можно списать на «сырость» первой версии прошивки и подождать, пока разработчики подтянут все хвосты.

В-третьих, некоторые ключевые функции Rabbit R1 можно выполнить на смартфоне либо с таким же удобством, либо даже лучше и быстрее. Взять тот же переводчик: девайсу нужно получить четкую команду, чтобы начать перевод, тогда как на смартфоне можно начать переводить фразу, просто нажав на ярлык. «Кроль» умеет заказывать продукты в супермаркете и еду в ресторанах, но делает это странно; блогер Зак Нельсон рассказал, что Rabbit заказал ему всё правильно, но без спроса дал чаевые в максимально возможном объеме. Автор из MacRumors вовсе сказал, что ему даже страшно подумать, что именно закажет Rabbit и сколько за это заплатит.

либо с таким же удобством, либо даже лучше и быстрее. Взять тот же переводчик: девайсу нужно получить четкую команду, чтобы начать перевод, тогда как на смартфоне можно начать переводить фразу, просто нажав на ярлык. «Кроль» умеет заказывать продукты в супермаркете и еду в ресторанах, но делает это странно; блогер Зак Нельсон рассказал, что Rabbit заказал ему всё правильно, но без спроса дал чаевые в максимально возможном объеме. Автор из MacRumors вовсе сказал, что ему даже страшно подумать, что именно закажет Rabbit и сколько за это заплатит. В-четвертых, плохая автономность. Рецензенты сходятся на цифре в 4 часа — плюс-минус именно такое время работы от аккумулятора предложит Rabbit R1. Сюда включается и режим ожидания; то есть девайс довольно быстро разряжается, просто лёжа в кармане.

В-пятых, отсутствие многих базовых функций, которые есть в смартфоне. Например, Rabbir R1 не умеет устанавливать будильник и таймер, не знает, как отправлять email и отвечать на сообщения, не имеет встроенного календаря. Оно и понятно — приложений-то нет.

Например, Rabbir R1 не умеет устанавливать будильник и таймер, не знает, как отправлять email и отвечать на сообщения, не имеет встроенного календаря. Оно и понятно — приложений-то нет. В-шестых, искусственный интеллект, лежащий в основе Rabbit R1, подвержен общей беде ИИ — галлюцинациям. Это значит, что он вполне способен придумать ответы, которые совершенно не соответствуют реальности, а значит полностью полагаться на информацию из этой «коробочки» всё еще нельзя.

Итоги

В России «кроль» официально (сюрприз) не продается, а перекупщики предлагают его за 35-45 тысяч рублей, что более чем в два раза дороже исходного ценника. Разумеется, таких денег он не стоит ни при каких обстоятельствах.

Rabbit R1 это просто «нейросеть в коробке», и лучшее, что он умеет — отвечать на вопросы. И именно это свойство в России будет почти бесполезным, ведь в устройстве отсутствует русский язык. Всё взаимодействие с ним происходит на английском, что мгновенно нивелирует подавляющее большинство задач, которые хотя бы теоретически вы могли бы от него получить.

Суть девайса такого типа, как Rabbit R1 — взаимодействие с окружающим миром и пользователем через камеру и микрофон, а не с данными, вводимыми через экран. Устройство наблюдает за местами и предметами с помощью камеры, которая вращается, попеременно исполняя роль тыльной и фронтальной. Анализ вещей и событий происходит с помощью нейросетей на серверах Rabbit Hole — а значит, устройству необходимо постоянное и стабильное подключение к интернету. На выбор предлагается две версии: только с Wi-Fi, либо Wi-Fi + SIM-слот.Приложений в привычном понимании у него нет; вместо этого пользователю предлагается использовать многофункциональную кнопку, колесико управления, дисплей и жесты. Блогеры отмечают, что при первой настройке Rabbit R1 отсутствует какое-либо обучение: владельцу приходится самому догадываться, как вызвать настройки, включить тот или иной режим или вызвать ассистента.Если говорить об управлении, то оно следующее:В процессе использования вы совершенно случайно можете обнаружить, что дисплей сенсорный, а сам девайс предлагает виртуальную клавиатуру, так что свои вопросы ассистенту можно печатать, а не произносить. Для этого нужно встряхнуть устройство, включить тумблер режима «Терминала», перевернуть его горизонтально и работать. Поскольку экран небольшой, набирать текст на нем не очень-то удобно.Если сказать коротко: то же самое, что и смартфон; при этом некоторые «смартфонные» задачи ему недоступны, а часть действий с Rabbit вы не получите от смартфона.Голосовой ассистент слушает вас и отвечает на любые вопросы. Работа с ним похожа на взаимодействие с Siri, Алисой или любым другим голосовым помощником. В режиме «терминала» с устройством можно общаться текстом, его функциональность при этом остается той же. Включить музыку, рассказать о событии, найти рецепт — всё это мы неоднократно видели и даже использовали на смартфонах.В «режиме зрения» Rabbit R1 поднимает камеру и «смотрит» на то, что находится перед ним. Девайс делает снимок, а нейросеть анализирует и описывает голосом, что на нем находится. При этом информация выдается достаточно подробная, настолько, что это действительно может быть полезно. Разумеется, обработка данных происходит на сервере.Синхронизация данных и файлов находится на довольно грустном уровне. Чтобы просмотреть всё, что связано с вашим Rabbit R1, придется зайти на сайт сервиса Rabbit Hole и искать данные в веб-формате. Никакого мобильного или настольного приложения для этих целей не предусмотрено.Все, кто попробовал Rabbit R1, отмечают несколько проблем. Некоторые из них вполне терпимы, а другие — довольно критичны.Похоже, Rabbit R1 так же плох в реализации, как хорош в идее и внешнем виде. К сожалению, это всё еще не замена смартфона, и даже не его дополнение. Конечно, обилие недостатков и минусов компенсируется его небольшой ценой в 200 баксов, но есть два нюанса.Rabbit R1 — это самая первая версия устройства, у которого большой потенциал. И от того, как именно разработчики его реализуют, напрямую зависит будущее данного девайса.