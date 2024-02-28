Слиты живые фото «бюджетки» Nothing Phone во всей красе из Барселоны

Фото: Phone Arena
Компания Nothing показала свою будущую новинку во время выставки MWC 2024 в Барселоне. Об этом пишет Phone Arena.
Согласно источнику, смартфон появился в стеклянном коробе в одном из ресторанов города, когда там проходила вечеринка. Потрогать и включить его было нельзя, но дизайн удалось разглядеть во всей красе. Nothing Phone 2a выполнен в дизайн-коде бренда и выглядит неплохо. Оказалось, что инсайды не врали, и блок камер действительно похож на свиной пятачок.
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Фото: Phone Arena
Фото: Phone Arena
Фото: Phone Arena
Однако есть и хорошая новость: вопреки слухам, у смартфона всё-таки есть глифы на задней крышке. Они попроще, чем у флагмана Nothing, но всё же выполняют свои функции. Напомним, что Карл Пэй ранее анонсировал открытый API для интеграции глифов в сторонние приложения.
Любопытно, что Nothing решила показать смартфон до официального релиза. Это нестандартный подход, и он однозначно привлечет некоторых. Официальная информация о технических характеристиках по-прежнему не поступала, но ожидается, что смартфон получит чип MTK Dimensity 7200 Pro и 12 Гб оперативной памяти, что очень круто для бюджетной модели. Релиз состоится 5 марта.