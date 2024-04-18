Появился первый сторонний магазин приложений для iOS — AltStore PAL

Александр
AltStore

Начал работать первый официально появившийся аналог App Store — AltStore PAL. С его помощью можно устанавливать игры и приложения на iPhone, но есть несколько нюансов.

Во-первых, этот магазин доступен только жителям стран, входящих в Евросоюз. Это связано с тем, что Еврокомиссия в новой редакции закона «О цифровых рынках» обязала Apple обеспечить работу сторонних магазинов на iOS, но это требование распространяется только на ЕС, а в других странах по-прежнему действует ограничение на установку приложений на iPhone из сторонних источников.

Во-вторых, магазин платный — за использование AltStore PAL нужно ежегодно платить 1,5 евро плюс налоги. Его владельцы объясняют введение платы тем, что им нужно оплачивать услуги Apple для доступа к сервису Core Technology Fee, который обеспечивает установку приложений вне App Store. Процесс инсталляции сложнее, чем в App Store — нужно несколько раз подтвердить, что вы осведомлены об опасности, которую они могут таить в себе.

В AltStore PAL пока не так много приложений, но очевидно, что их количество будет расти, и интерес к этому магазину проявят те разработчики, чьи приложения не могли попасть в App Store из-за излишне строгих правил размещения контента.

AltStore

AltStore PAL возник не с пустого места. Разработчиком этого магазина является Райли Тестут, который в 2019 году запустил магазин AltStore, через который можно было устанавливать приложения в обход App Store без джейлбрейка. Тогда не обошлось без «костылей»: AltStore заставляет смартфон думать, что он подключен к ПК, а приложение ставится через инструменты разработчика, предназначенные для тестирования и отладки. Подробнее о нём можно прочитать здесь.

Тестут разместил и в AltStore PAL, и в App Store приложение Delta — эмулятор игр для NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance и Nintendo DS. В его магазине также опубликовано приложение Clip, с помощью которого можно управлять содержимым буфера обмена (приложения такого рода запрещены правилами App Store, но на AltStore PAL эти правила не распространяются).

В AltStore PAL предусмотрена монетизация через оформление подписки на Patreon (к примеру, для скачивания Clip нужно заплатить как минимум 1 евро). По этой же схеме в магазине могут зарабатывать другие разработчики, причём комиссионные отчисления в пользу его владельцев не предусмотрены (по крайней мере, в настоящее время).

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Комментарии

+48
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AltStore у меня и сейчас установлен, торрент работает нормально, правда подписывать нужно каждые 7 дней
2 часа назад в 08:52
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Tigrolik
+666
Tigrolik
Ну короче будет помойка для тоскующих по андроиду, но зачем-то пользующихся айфонами.
36 минут назад
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