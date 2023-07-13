Появился прокачанный Lamborghini Diablo за 1,3 миллиона долларов

Георгий
Lamborghini Diablo

Мощность знаменитого Lamborghini Diablo прокачали, сохранив при этом дух оригинального автомобиля. Рестомод получил название «Eccentrica». За его созданием стоит предприниматель, президент успешной мебельной компании Colombini Group — Эмануэль Коломбини.
Первый прототип Eccentrica получил усиленное шасси, а также 5,7-литровый двигатель V12, модифицированный новыми клапанами и распределительными валами. Мощность движка — 542 л.с.

В изготавливаемом на заказ Diablo используются легкие материалы, такие как титан и углеродное волокно. Также он получил тормозную систему Brembo, выхлоп Capristo и 19-дюймовые легкосплавные диски в стиле ретро, которые обуты в шины Pirelli P Zero Trofeo R.
Сообщается, что от оригинального кузова автомобиля-донора мало чего осталось, если не считать ветрового стекла. Помимо этого, была обновлена система освещения и интерьер. В салоне использованы элементы из углеродного волокна, а также полированные металлические кнопки и переключатели.



Всего планируют выпустить 19 экземпляров Eccentrica, которые будут изготавливаться по индивидуальному заказу. Ожидается, что стоимость автомобиля составить примерно 1,3 миллиона долларов. Сюда включено приобретение автомобиля-донора и все последующие модификации.
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Источник:
Hypebeast
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