Появился прокачанный Lamborghini Diablo за 1,3 миллиона долларов

Мощность знаменитого Lamborghini Diablo прокачали, сохранив при этом дух оригинального автомобиля. Рестомод получил название «Eccentrica». За его созданием стоит предприниматель, президент успешной мебельной компании Colombini Group — Эмануэль Коломбини.
В изготавливаемом на заказ Diablo используются легкие материалы, такие как титан и углеродное волокно. Также он получил тормозную систему Brembo, выхлоп Capristo и 19-дюймовые легкосплавные диски в стиле ретро, которые обуты в шины Pirelli P Zero Trofeo R.
Всего планируют выпустить 19 экземпляров Eccentrica, которые будут изготавливаться по индивидуальному заказу. Ожидается, что стоимость автомобиля составить примерно 1,3 миллиона долларов. Сюда включено приобретение автомобиля-донора и все последующие модификации.