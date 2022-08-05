Цены на продукцию Microsoft снизили в несколько раз: пожизненную лицензию Windows 10 распродают всего за $13, а Office за $27 (можно купить из РФ)

Настал август, последний месяц лета, и можно не сомневаться, что он пролетит очень быстро. В сентябре школьники и студенты возвращаются на учёбу, а какое же обучение без использования компьютера? Чтобы ваш ПК работал быстро и стабильно, вам необходим лицензионный софт. Легально активированные версии Windows и Office не содержат вирусов и бэкдоров, они постоянно обновляются, получая более совершенную защиту от хакерских атак и новые функции, которые расширяют их возможности.
Компания Microsoft больше не продаёт свой софт в России, но это не беда! На помощь пришёл сайт CDKeySales.com, на котором ключи для пожизненной лицензионной активации Windows, Office и другого софта можно приобрести с огромными скидками. Он и так стоит там дёшево, а на распродаже «Обратно» в школу его можно купить с дополнительными скидками. Читатели нашего сайта могут воспользоваться эксклюзивным промокодом GDE, которые предоставляет скидку 30% от той цены, что указана на сайте.
Ценопад от сайта CDKeySales.com со скидками до 91% и дополнительной выгодой 30% по промокоду GDEПожизненная лицензия Windows 10 Pro Global: $16 (скидка 30% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows 10 Home Global: $13 (скидка 30% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows 11 Pro Global: $22 (скидка 30% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Office 2019 Pro Plus Global: $44,5 (скидка 30% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Office 2021 Pro Plus Global: $50 (скидка 30% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Office2016 Pro Plus Global: $27,5 (скидка 30% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Microsoft Office Home And Student 2019 CD Key: $33 (скидка 30% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Global: $58,5 (скидка 30% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus Global: $41,5 (скидка 30% с промокодом GDE)
Важной особенностью ключей, купленных на CDKeySales.com, является то, что они не имеют региональных ограничений и срока действия, то есть с их помощью можно активировать программы в любой стране и навсегда. А если вы активируете Windows 10, вы сможете бесплатно обновиться до Windows 11, то есть вам не нужно покупать более дорогой ключ.
На сайте CDKeySales.com предусмотрено несколько способов оплаты, но только один из них работает в России — с помощью кошелька Qiwi.
Как оплатить ключ?
Зайдите на сайт CDKeySales, нажмите Sign Up и зарегистрируйтесь с использованием электронной почты и пароля, нажмите Sign In и войдите в аккаунт. Перейдите на страницу интересующего вас продукта, добавьте его в корзину, нажав Buy Now.
На странице заказа введите промокод GDE для получения 30-процентной скидки и нажмите Apply, а затем Submit Order.
Вы увидите цену в рублях. Пополните кошелёк Qiwi на эту сумму (если у вас нет на нём денег) и оплатите покупку.
При оплате через Qiwi предусмотрена комиссия в размере 8%, но она с лихвой компенсируется скидкой в 30%.
Зайдите в личный кабинет на сайте CDKeySales и нажмите на кнопку View Keys/Codes для получения ключа. Вы увидите ключ для активации продукта.
Скопируйте его и используйте для активации новой лицензии или апгрейда существующей лицензии.
Как активировать Windows ключом, купленным на CDKeySales?
Нажмите «Пуск» и запустите «Параметры». Перейдите в раздел «Обновление и безопасность» > «Активация», нажмите «Изменить ключ продукта», вставьте скопированный ключ и нажмите «Далее». Примерно через минуту операционная система будет активирована.
Имейте в виду, что активированную этим ключом Windows 10 можно бесплатно проапгрейдить до Windows 11. Покупать ключ для активации Windows 11 (который стоит дороже) не нужно.
Можно проверить ключ на подлинность встроенными средствами Windows через командную строку. Если всё ок, то будет так:
Как активировать Office ключом, купленным на CDKeySales?
Продукты Office активируются на официальном сайте. Вам потребуется создать аккаунт или зайти в существующую учётную запись Microsoft и вставить ключ активации в соответствующее поле того продукта, лицензию от которого вы приобрели.
При возникновении каких-либо вопросов или проблем при выборе продукта, покупке ключа и активации можно обратиться к поддержке CDKeySales в чате на сайте или по электронной почте service@cdkeysales.com. Поддержка работает круглосуточно и оперативно отвечает на все запросы.