Цены на продукцию Microsoft снизили в несколько раз: пожизненную лицензию Windows 10 распродают всего за $13, а Office за $27 (можно купить из РФ)





Настал август, последний месяц лета, и можно не сомневаться, что он пролетит очень быстро. В сентябре школьники и студенты возвращаются на учёбу, а какое же обучение без использования компьютера? Чтобы ваш ПК работал быстро и стабильно, вам необходим лицензионный софт. Легально активированные версии Windows и Office не содержат вирусов и бэкдоров, они постоянно обновляются, получая более совершенную защиту от хакерских атак и новые функции, которые расширяют их возможности.



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Можно проверить ключ на подлинность встроенными средствами Windows через командную строку. Если всё ок, то будет так:



