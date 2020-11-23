Российский софт

На интернет-портале правовой информации опубликован документ, определяющий предустановку российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры, смарт-телевизоры и другую электронику. Списка конкретных приложений нет, указаны только категории софта.

  • Браузеры
  • Поисковики
  • Карты
  • Хранение данных
  • Обмен сообщениями
  • Голосовой помощник
  • Новостные агрегаторы
  • Доступ к онлайн-трансляциям
  • Доступ к соцсетям
  • Аудиовизуальные сервисы
  • Для использования платежной системы «Мир»
  • Офисное ПО
  • Антивирусы

Российское ПО должно быть установлено на определённые Правительством категории электронных товаров, выпущенных с 1 января 2021 года. Перечень приложений, подлежащих предустановке на устройства, будет в дальнейшем формироваться и конкретизироваться Правительством РФ исходя из популярности и востребованности. Для попадания в него требуется, чтобы у приложения было не менее 500 тысяч пользователей за предшествующий год.

Закон о предустановке российских приложений на продающиеся в России гаджеты был принят Госдумой в конце ноября 2019 года, а в начале декабря его подписал президент РФ. Некоторые производители электроники выступали против этой инициативы, они считают, что этот закон приведёт к монополизации российского рынка ПО.

Депутаты объясняли необходимость принятия новых норм заботой о российских потребителях: иностранные устройства с российским софтом будут более привлекательны, поскольку они сразу адаптированы под использование в России. Авторы законопроекта также указывали, что наличие предустановленного российского софта избавит потребителей от необходимости самостоятельной установки программ после приобретения гаджета. Кроме того, закон призван защитить интересы российских разработчиков и интернет-компаний.

Против принятия этого закона выступали производители и продавцы электроники, в том числе компания Apple. В открытом письме Путину они указали, что предлагаемые нормы нарушают требования Всемирной торговой организации, положения договора о ЕАЭС и могут привести к созданию монополии на российском рынке ПО.

Этот документ окрестили «законом против Apple», поскольку компания Apple утверждала, что может уйти с российского рынка в случае его принятия. В качестве аргументации приводилась невозможность предустановки в iOS стороннего софта для отдельной страны. Против законопроекта выступала Ассоциация компаний интернет-торговли, однако он нашёл поддержку у Mail.Ru Group, «Лаборатории Касперского», МТС и «МегаФона».


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