На интернет-портале правовой информации опубликован документ, определяющий предустановку российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры, смарт-телевизоры и другую электронику. Списка конкретных приложений нет, указаны только категории софта.
- Браузеры
- Поисковики
- Карты
- Хранение данных
- Обмен сообщениями
- Голосовой помощник
- Новостные агрегаторы
- Доступ к онлайн-трансляциям
- Доступ к соцсетям
- Аудиовизуальные сервисы
- Для использования платежной системы «Мир»
- Офисное ПО
- Антивирусы
Российское ПО должно быть установлено на определённые Правительством категории электронных товаров, выпущенных с 1 января 2021 года. Перечень приложений, подлежащих предустановке на устройства, будет в дальнейшем формироваться и конкретизироваться Правительством РФ исходя из популярности и востребованности. Для попадания в него требуется, чтобы у приложения было не менее 500 тысяч пользователей за предшествующий год.
Закон о предустановке российских приложений на продающиеся в России гаджеты был принят Госдумой в конце ноября 2019 года, а в начале декабря его подписал президент РФ. Некоторые производители электроники выступали против этой инициативы, они считают, что этот закон приведёт к монополизации российского рынка ПО.
Депутаты объясняли необходимость принятия новых норм заботой о российских потребителях: иностранные устройства с российским софтом будут более привлекательны, поскольку они сразу адаптированы под использование в России. Авторы законопроекта также указывали, что наличие предустановленного российского софта избавит потребителей от необходимости самостоятельной установки программ после приобретения гаджета. Кроме того, закон призван защитить интересы российских разработчиков и интернет-компаний.
Против принятия этого закона выступали производители и продавцы электроники, в том числе компания Apple. В открытом письме Путину они указали, что предлагаемые нормы нарушают требования Всемирной торговой организации, положения договора о ЕАЭС и могут привести к созданию монополии на российском рынке ПО.
Этот документ окрестили «законом против Apple», поскольку компания Apple утверждала, что может уйти с российского рынка в случае его принятия. В качестве аргументации приводилась невозможность предустановки в iOS стороннего софта для отдельной страны. Против законопроекта выступала Ассоциация компаний интернет-торговли, однако он нашёл поддержку у Mail.Ru Group, «Лаборатории Касперского», МТС и «МегаФона».
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