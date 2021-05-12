





Xiaomi Group и Министерство обороны США опубликовали совместный отчет о состоянии дел в связи с иском, поданным китайской компанией. В нем сообщается, что правительство США признало ошибочным внесение Xiaomi в военный черный список и готово урегулировать этот вопрос с компанией.Напомним, что в январе этого года правительство США включило девять китайских компаний, включая Xiaomi, в военный черный список, сославшись на их тесные связи с китайским правительством. Такое решение повлекло за собой запрет американским инвесторам вкладывать средства в эти компании.Разумеется, Xiaomi это не устроило, и она подала иск против правительства США. В итоге в марте окружной судья Рудольф Контрерас временно приостановил запрет, встав на сторону Xiaomi, согласившись с ней в том, что этот шаг был «произвольным и капризным». Также судья снял все запреты на сотрудничество американских инвесторов с китайским производителем гаджетов.Любопытно, но Xiaomi решила идти в этом деле до конца: и хотя правительство США признало ошибку, компания планирует добиться возмещения ущерба всеми возможными правовыми способами. Потери Xiaomi были значительными: так, первоначальное объявление о запрете работы с китайским техногигантом сократило его рыночную долю на 10 миллиардов долларов, к тому же повлекло падение стоимости акций компании в январе на 9,5%.