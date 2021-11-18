Вслед за Hyundai Seven компания Kia представила электромобиль EV9. Это внедорожник с достойным запасом хода — около 500 км. Он базируется на Hyundai Electric-Global Modular (E-GMP), которую автопроизводитель рассматривает в качестве платформы для обширного модельного ряда электрокаров.
E-GMP — это масштабируемая архитектура, которая лежит в основе предстоящих моделей электромобилей, таких как Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60. Kia EV9, скорее всего, по достоинству оценят любители крупных авто, таких как Cadillac Escalade.
Электрокар получил следующие габариты: длина 4,92 м, ширина 2,05 и высота 1,78. Получился довольно большой внедорожник. Есть очень большая вероятность, что Kia запустит его в ближайшее время.
Концепт был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе. Дизайн EV9 сочетает угловатые элементы и просторный кузов. Аккумулятор от 10 до 80 процентов заряжается примерно за 30 минут с помощью быстрого адаптера на 350 киловатт.
Интерьер Kia EV9 украсил массивный 27-дюймовый экран с сенсорным управлением. Рулевое колесо представлено выдвижным элементом управления.
Пока нет каких-либо подробностей, когда может состояться запуск массового производства электромобиля. Это может произойти в течение ближайшего года или двух, поскольку автопроизводитель заявил о своих планах выпустить несколько электромобилей к 2027 году.
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Вот взять хоть Стива Маттина дизайнера автоваза.
Казалось бы , но если посмотреть его работы в Мерседес
Станет понятно насколько хорош этот человек.
Я это к тому что такие люди как правило выполняют поставленную им задачу, которая ставит их в определенные рамки.
Времена романтиков типа Жанна Бугатти безвозвратно прошли, красота и полет фантазии Type 57sc Atlantic никому не нужны, дорого очень)
Даже как то не задумывался , тоже сенсорный, даже голосовой ассистент есть.
Обычная бензиновая машина, даже не Новая
Сейчас просто спрос на семейные просторные кроссоверы довольно высок.
Максимум на таком авто это чуть съехать с шоссе.
А насчёт жогонуть, это вы оптимист.
В Европе и сша жогонуть стоит приличных денег, то и тюремного срока, маленького правда не больше 10 дней, но тоже неприятно.