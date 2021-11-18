Kia EV9

Вслед за Hyundai Seven компания Kia представила электромобиль EV9. Это внедорожник с достойным запасом хода — около 500 км. Он базируется на Hyundai Electric-Global Modular (E-GMP), которую автопроизводитель рассматривает в качестве платформы для обширного модельного ряда электрокаров.

E-GMP — это масштабируемая архитектура, которая лежит в основе предстоящих моделей электромобилей, таких как Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60. Kia EV9, скорее всего, по достоинству оценят любители крупных авто, таких как Cadillac Escalade.

Kia EV9

Электрокар получил следующие габариты: длина 4,92 м, ширина 2,05 и высота 1,78. Получился довольно большой внедорожник. Есть очень большая вероятность, что Kia запустит его в ближайшее время.

Kia EV9

Концепт был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе. Дизайн EV9 сочетает угловатые элементы и просторный кузов. Аккумулятор от 10 до 80 процентов заряжается примерно за 30 минут с помощью быстрого адаптера на 350 киловатт.

Kia EV9

Интерьер Kia EV9 украсил массивный 27-дюймовый экран с сенсорным управлением. Рулевое колесо представлено выдвижным элементом управления.

Kia EV9

Пока нет каких-либо подробностей, когда может состояться запуск массового производства электромобиля. Это может произойти в течение ближайшего года или двух, поскольку автопроизводитель заявил о своих планах выпустить несколько электромобилей к 2027 году.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Gizmochina Gizmochina

Ссылки по теме:

Hyundai представила концепт электромобиля с салоном, который сможет заменить гостиную Hyundai представила концепт электромобиля с салоном, который сможет заменить гостиную

Робопсы Spot от Boston Dynamics отплясывают под BTS Робопсы Spot от Boston Dynamics отплясывают под BTS

Hyundai представит новый концепт электрокара «Prophecy» на автосалоне в Женеве Hyundai представит новый концепт электрокара «Prophecy» на автосалоне в Женеве