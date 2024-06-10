ПМЭФ 2024

Представлена iPadOS 18. Что нового?

Фархад
iPadOS 18

Вслед за iOS 18 вице-президент Apple по программному обеспечению Крейг Федериги представил iPadOS 18. Система получила много новых функций и визуальных изменений, а также... собственный калькулятор!

Начнём с того, что на планшетах теперь можно расставлять иконки в произвольном порядке, а также полностью кастомизировать «Центр управления». Также можно блокировать отдельные приложения по Face ID и Touch ID.

Сообщения также прокачали до уровня современных мессенджеров, как и в iOS 18.

Apple значительно прокачала собственные приложения Pages, Keynote, Numbers и Playgrounds, а также Журнал и Freeform. Как мы уже отметили выше, на iPad впервые вышел нативный «Калькулятор», причём он считает все арифметические формулы, написанные от руки в «Заметках»

iPadOS

Редизайн также коснулся приложения «Фото». Apple заявляет, что буквально переосмыслила его с нуля. Пока неясно, насколько это решение будет удобным обычным пользователям.

iPadOS

Первые бета-версии iPadOS 18 уже доступны на всех совместимых моделях iPad. Общедоступный релиз запланирован на осень.
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Комментарии

RAZRABOT4IK
+76
RAZRABOT4IK
наивный «Калькулятор» такой доверчивый .. в отличии от Нативного
2 часа назад в 22:17
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SithV
+1696
SithV
Статья на одно слово: НИЧЕГО
…и калькулятор.
12 минут назад
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