Представлена iPadOS 18. Что нового?

Вслед за iOS 18 вице-президент Apple по программному обеспечению Крейг Федериги представил iPadOS 18. Система получила много новых функций и визуальных изменений, а также... собственный калькулятор!
Начнём с того, что на планшетах теперь можно расставлять иконки в произвольном порядке, а также полностью кастомизировать «Центр управления». Также можно блокировать отдельные приложения по Face ID и Touch ID.
Сообщения также прокачали до уровня современных мессенджеров, как и в iOS 18
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Apple значительно прокачала собственные приложения Pages, Keynote, Numbers и Playgrounds, а также Журнал и Freeform. Как мы уже отметили выше, на iPad впервые вышел нативный «Калькулятор», причём он считает все арифметические формулы, написанные от руки в «Заметках»
Редизайн также коснулся приложения «Фото». Apple заявляет, что буквально переосмыслила его с нуля. Пока неясно, насколько это решение будет удобным обычным пользователям.
Первые бета-версии iPadOS 18 уже доступны на всех совместимых моделях iPad. Общедоступный релиз запланирован на осень.