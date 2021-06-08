iPadOS 15

Приложения для iPhone, запускаемые на iPadOS 15 теперь могут работать в альбомной ориентации. Раньше они запускались только в портретной.

Это означает, что программы без специальной версии для планшетов iPad можно будет использовать в альбомном режиме без необходимости переворачивать устройства. По бокам на незанятом экране будут черные полосы.

Наряду с этим нововведением в iPadOS 15 появилась возможность размещать виджеты в любой части экрана, а также Apple улучшила многозадачность. Сейчас новая версия операционной системы находится в стадии бета-тестирования для разработчиков. Запуск публичной сборки ожидается осенью этого года.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Macrumors Macrumors

Ссылки по теме:

Фишки iOS 15, о которых Apple не рассказала на презентации Фишки iOS 15, о которых Apple не рассказала на презентации

Послушали музыку в Dolby Atmos и без потерь. Звучание Apple Music в новых форматах впечатляет Послушали музыку в Dolby Atmos и без потерь. Звучание Apple Music в новых форматах впечатляет

«Локатор» в iOS 15 получит невероятно полезную возможность «Локатор» в iOS 15 получит невероятно полезную возможность