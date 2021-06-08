Приложения для iPhone, запускаемые на iPadOS 15 теперь могут работать в альбомной ориентации. Раньше они запускались только в портретной.
Это означает, что программы без специальной версии для планшетов iPad можно будет использовать в альбомном режиме без необходимости переворачивать устройства. По бокам на незанятом экране будут черные полосы.
Наряду с этим нововведением в iPadOS 15 появилась возможность размещать виджеты в любой части экрана, а также Apple улучшила многозадачность. Сейчас новая версия операционной системы находится в стадии бета-тестирования для разработчиков. Запуск публичной сборки ожидается осенью этого года.
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В iPhone можно экран перевернуть.
Вот только работа приложения в landscape режиме зависит от разработчиков, а большинству приложения это не нужно.