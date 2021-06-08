7 июня компания Apple представила обновление iOS 15. Оно уже выпущено в виде первой бета-версии (которая официально доступна только разработчикам, но установить её могут любые желающие с помощью специального профиля).
Пользователи уже начали исследовать iOS 15, и находят в обновлении в том числе такие возможности, о которых не заявлялось на презентации, приуроченной к открытию конференции WWDC 2021.
- Появилось ещё больше вариантов для создания мемодзи: возможность выбрать разные цвета для глаз (для правого один, для левого другой), новая одежда, кислородная трубка, разноцветные головные уборы, очки и прочее.
- Интерфейс Safari стал проще и минималистичнее, исчезли некоторые кнопки, а обновить страницу можно жестом — потянув её вниз. Выделенный текст можно перевести встроенным переводчиком.
- Появился режим «Фокусирование», где можно указать свой текущий статус занятости, чтобы вас не тревожили уведомления от приложений и людей. Статусы могут меняться автоматически в зависимости от времени суток и вашего местоположения.
- Приложение камеры может автоматически распознавать текст (но с русским языком эта функция пока не работает).
- Spotlight для поиска контента можно запускать с экрана блокировки.
- В приложении «Фото» появилась подробная информация о снимках: когда, где, на какое устройство, с каким разрешением и какими настройками была сделана фотография.
- Siri обрабатывает часть информации прямо на устройстве, реже обращаясь к серверу, что значительно увеличивает скорость работы ассистента. Кроме того, Siri теперь обучается, подстраиваясь под конкретного пользователя, и старается учитывать контекст запросов или беседы.
- Порядок чередования страниц на домашнем экране можно быстро изменить.
- Встроенной клавиатуре вернули лупу, которая появляется при перемещении курсора по тексту. Появилась поддержка свайпа на русском языке.
- Фотографии и другие файлы можно перетаскивать из одного приложения в другое через экран многозадачности (почти как на iPad).
- Появилась возможность отказаться от установки новейшей версии iOS. Можно остаться на iOS 14 и получать патчи безопасности.
- После покупки нового устройства можно в течение трёх недель пользоваться безлимитным хранилищем iCloud для переноса всех ценных данных.
- Появились новые виджеты («Локатор», «Контакты», Game Center, App Store, «Сон», «Почта»), а информация в виджетах может меняться в зависимости от контекста.
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