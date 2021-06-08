



7 июня компания Apple представила обновление iOS 15. Оно уже выпущено в виде первой бета-версии (которая официально доступна только разработчикам, но установить её могут любые желающие с помощью специального профиля).



Пользователи уже начали исследовать iOS 15, и находят в обновлении в том числе такие возможности, о которых не заявлялось на презентации, приуроченной к открытию конференции WWDC 2021.





Появилось ещё больше вариантов для создания мемодзи: возможность выбрать разные цвета для глаз (для правого один, для левого другой), новая одежда, кислородная трубка, разноцветные головные уборы, очки и прочее.

Интерфейс Safari стал проще и минималистичнее, исчезли некоторые кнопки, а обновить страницу можно жестом — потянув её вниз. Выделенный текст можно перевести встроенным переводчиком.

Появился режим «Фокусирование», где можно указать свой текущий статус занятости, чтобы вас не тревожили уведомления от приложений и людей. Статусы могут меняться автоматически в зависимости от времени суток и вашего местоположения.

Приложение камеры может автоматически распознавать текст (но с русским языком эта функция пока не работает).

Spotlight для поиска контента можно запускать с экрана блокировки.

В приложении «Фото» появилась подробная информация о снимках: когда, где, на какое устройство, с каким разрешением и какими настройками была сделана фотография.

Siri обрабатывает часть информации прямо на устройстве, реже обращаясь к серверу, что значительно увеличивает скорость работы ассистента. Кроме того, Siri теперь обучается, подстраиваясь под конкретного пользователя, и старается учитывать контекст запросов или беседы.

Порядок чередования страниц на домашнем экране можно быстро изменить.

Встроенной клавиатуре вернули лупу, которая появляется при перемещении курсора по тексту. Появилась поддержка свайпа на русском языке.

Фотографии и другие файлы можно перетаскивать из одного приложения в другое через экран многозадачности (почти как на iPad).

Появилась возможность отказаться от установки новейшей версии iOS. Можно остаться на iOS 14 и получать патчи безопасности.

После покупки нового устройства можно в течение трёх недель пользоваться безлимитным хранилищем iCloud для переноса всех ценных данных.

Появились новые виджеты («Локатор», «Контакты», Game Center, App Store, «Сон», «Почта»), а информация в виджетах может меняться в зависимости от контекста.





