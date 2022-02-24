Клиенты Промсвязьбанка получили SMS-сообщения с предупреждением о возможных ограничениях в работе банковских карт. По словам банка, из-за санкций со стороны США и Великобритании за пределами России могут быть недоступны операции с картами Visa и Mastercard. Кроме того, у российских клиентов банка, находящихся за границей, в любой момент могут перестать работать мобильные платёжные системы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

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Промсвязьбанк рекомендует своим клиентам, выехавшим за пределы России, снять в банкоматах необходимую сумму, чтобы иметь возможность расплачиваться наличными средствами. На сайте Промсвязьбанка приводится инструкция о том, как можно перевести деньги из этого банка в другое кредитное учреждение. Промсвязьбанк подчеркнул, что на территории РФ все операции проводятся в штатном режиме.

Приложение Промсвязьбанка было удалено из App Store из-за санкций. При этом оно продолжает работать у пользователей, которые установили его.

Другие российские банки не предупреждали своих клиентов о возможных перебоях в обслуживании, а «Сбер» рассказал, что средства его клиентов гарантированно защищены.

Под санкции США, Евросоюза и Великобритании попало несколько российских банков: Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ и банк «Россия».


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