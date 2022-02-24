«Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях»







Один из главных банков России, заявил о готовности продолжать работу вне зависимости от обстоятельств.Сбербанк сообщил, что продолжает работу в штатном режиме и готов к «любому развитию» событий. Несмотря на резкие колебания курса рубля по отношению к иностранным валютам, банк в состоянии продолжает работу и обладает всеми средствами и опытом, чтобы держать финансовую ситуацию под контролем.США сообщали о применении санкций к крупнейшим банкам России, что в связи с последними событиями может произойти в ближайшее время. Конкретные названия банков не уточнялись, но ранее ограничение грозило Сбербанку и ВТБ. По заявлению госдепа США, учреждения обладают активами на 750 миллиардов долларов. Это составляет половину всей банковской системы России.Подобные меры уже были введены против Промсвязьбанка. Представители «Сбера» призывают сохранять спокойствие: