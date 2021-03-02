14 февраля американский бизнесмен Илон Маск предложил президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в соцсети Clubhouse. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на это предложение уже на следующий день, но заявил тогда, что в Кремле не до конца поняли предложение Маска.
18 февраля эта тема снова поднималась на пресс-конференции Пескова, но журналисты опять не получили точного ответа. Песков сказал, что Кремль пытается выяснить, что подразумевал Маск — общаться в целом или конкретно в той соцсети. Тогда же он подчеркнул, что у Путина нет аккаунта в соцсетях, а твиттер Кремля лишь ретранслирует новости с официального сайта.
2 марта журналисты вновь поинтересовались у Пескова о том, примет ли Путин предложение Маска. Чиновник ответил, что Кремль направил предпринимателю запрос, но не получил ответа.
Вы знаете, это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение. Потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Но или оно не имеет отношения к Илону Маску, или… Мы не получили никакого ответа. Поэтому, скорее всего, эта тема уже исчерпана.
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Что-то вы какой-то подозрительный)))
Событие то значимое.