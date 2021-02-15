Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал твиты американского бизнесмена Илона Маска, в которых он пригласил Владимира Путина провести чат в Clubhouse. По словам Пескова, Кремль пока не понял, что Маск предложил Путину.
«Вы знаете, мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение. Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому сначала как-то проверим все это и потом уже будем реагировать», — сказал Песков.
14 февраля Илон Маск опубликовал несколько твитов, упомянув официальный аккаунт Кремля в твиттере, причём одно из сообщений было написано на русском языке.
Соцсеть Clubhouse была запущена весной 2020 года в разгар пандемии коронавируса, но стала популярной лишь в начале 2021 года. В ней есть различные тематические комнаты, а общение происходит отправкой голосовых сообщений. Приложение Clubhouse доступно только на iOS, попасть в соцсеть можно лишь по инвайту от одного из ранее приглашённых пользователей. Стоимость инвайта доходит на Ebay и других площадках до нескольких сотен долларов.
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На Бостонское чаепитие?)
Это же свободная страна и компания частная, что сдерживает?
Реклама была бы огого, и конгресс на дыбы встал бЫ и даже ФБР взялось бы что-нибудь порасследовать.
Правда контору быстро бы прикрыли.
- Как на счёт искоренить коррупцию в России?
- «Мы сначала хотим разобраться, вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует коррупционные схемы. Лично он ими не пользуется. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение. Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому сначала как-то проверим все это и потом уже будем реагировать».