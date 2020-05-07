



Президент России Владимир Путин внёс изменения в дисциплинарный устав Вооруженных сил России. Эти поправки запрещают военным публиковать в интернете сведения о своей службе, а также передавать такую информацию в СМИ.



В документе указано, что в том случае, если в обязанности военного входит публикация в интернете или СМИ информации о службе, она не считает дисциплинарным проступком.



Указ президента опубликован на портале правовых актов и уже вступил в силу. Ранее Госдума приняла закон, который запрещает военным публиковать данные о месте службы и сослуживцах или, а также пользоваться на службе устройствами для записи и хранения информации. Им разрешены кнопочные сотовые телефоны из строго определённого списка:





Alcatel OT-1009X

Alcatel OT-1016D

Alcatel OT-1020D

Alcatel OT 208

Digma A105

Hummer H2

Nokia 105

Nokia 105 Dual Sim

Nokia 105 (2017)

Nokia 105 Dual Sim (2017)

Nokia 1280

Nokia 3310 (2000)

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-E1080i

Samsung GT-E1100T

Samsung GT-E1200

Samsung GT-E1200M

Samsung GT-E1272

Билайн А105

Примечательно, что дисциплинарные взыскания за использование смартфонами и интернетом применялись к военным и ранее, ещё до того , как такие действия были запрещены уставом Вооруженных сил.





