Военные

Президент России Владимир Путин внёс изменения в дисциплинарный устав Вооруженных сил России. Эти поправки запрещают военным публиковать в интернете сведения о своей службе, а также передавать такую информацию в СМИ.

В документе указано, что в том случае, если в обязанности военного входит публикация в интернете или СМИ информации о службе, она не считает дисциплинарным проступком.

Указ президента опубликован на портале правовых актов и уже вступил в силу. Ранее Госдума приняла закон, который запрещает военным публиковать данные о месте службы и сослуживцах или, а также пользоваться на службе устройствами для записи и хранения информации. Им разрешены кнопочные сотовые телефоны из строго определённого списка:

  • Alcatel OT-1009X
  • Alcatel OT-1016D
  • Alcatel OT-1020D
  • Alcatel OT 208
  • Digma A105
  • Hummer H2
  • Nokia 105
  • Nokia 105 Dual Sim
  • Nokia 105 (2017)
  • Nokia 105 Dual Sim (2017)
  • Nokia 1280
  • Nokia 3310 (2000)
  • Philips Xenium 9@9z
  • Samsung GT-E1080i
  • Samsung GT-E1100T
  • Samsung GT-E1200
  • Samsung GT-E1200M
  • Samsung GT-E1272
  • Билайн А105

Примечательно, что дисциплинарные взыскания за использование смартфонами и интернетом применялись к военным и ранее, ещё до того, как такие действия были запрещены уставом Вооруженных сил.



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