Президент России Владимир Путин внёс изменения в дисциплинарный устав Вооруженных сил России. Эти поправки запрещают военным публиковать в интернете сведения о своей службе, а также передавать такую информацию в СМИ.
В документе указано, что в том случае, если в обязанности военного входит публикация в интернете или СМИ информации о службе, она не считает дисциплинарным проступком.
Указ президента опубликован на портале правовых актов и уже вступил в силу. Ранее Госдума приняла закон, который запрещает военным публиковать данные о месте службы и сослуживцах или, а также пользоваться на службе устройствами для записи и хранения информации. Им разрешены кнопочные сотовые телефоны из строго определённого списка:
- Alcatel OT-1009X
- Alcatel OT-1016D
- Alcatel OT-1020D
- Alcatel OT 208
- Digma A105
- Hummer H2
- Nokia 105
- Nokia 105 Dual Sim
- Nokia 105 (2017)
- Nokia 105 Dual Sim (2017)
- Nokia 1280
- Nokia 3310 (2000)
- Philips Xenium 9@9z
- Samsung GT-E1080i
- Samsung GT-E1100T
- Samsung GT-E1200
- Samsung GT-E1200M
- Samsung GT-E1272
- Билайн А105
Примечательно, что дисциплинарные взыскания за использование смартфонами и интернетом применялись к военным и ранее, ещё до того, как такие действия были запрещены уставом Вооруженных сил.
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