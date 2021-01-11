Apple и Hyundai достигнут соглашения о партнерстве в отношении предстоящего Apple Car к марту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на издание Korea IT News.
Ранее упоминалось, что обе компании планируют запустить производство электромобилей на заводе в Джорджии, принадлежащем Kia Motors — дочерней компании Hyundai Motor Group, либо инвестировать в новый завод с производственной линией до 400 000 автомобилей в год. В отчете также упоминается, что бета-версия Apple Car может быть выпущена в 2022 году.
В прошлом месяце агентство Reuters опубликовало информацию о том, что производство автомобиля Apple может начаться примерно в 2024 году. Эти временные рамки снова упоминаются в сегодняшнем отчете. Ранее издание Bloomberg сообщило, что Apple Car далек от стадии производства и будет готов примерно через 5-7 лет.
Слухи о том, что Apple ведет переговоры с Hyundai впервые появились на прошлой неделе. Предполагалось, что купертиновцы планируют работать с корейским автопроизводителем над разработкой и производством электрокаров и аккумуляторов. Позднее Hyundai подтвердила переговоры.
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Ранее упоминалось, что обе компании планируют запустить производство электромобилей на заводе в Джорджии, принадлежащем Kia Motors — дочерней компании Hyundai Motor Group, либо инвестировать в новый завод с производственной линией до 400 000 автомобилей в год. В отчете также упоминается, что бета-версия Apple Car может быть выпущена в 2022 году.
В прошлом месяце агентство Reuters опубликовало информацию о том, что производство автомобиля Apple может начаться примерно в 2024 году. Эти временные рамки снова упоминаются в сегодняшнем отчете. Ранее издание Bloomberg сообщило, что Apple Car далек от стадии производства и будет готов примерно через 5-7 лет.
Слухи о том, что Apple ведет переговоры с Hyundai впервые появились на прошлой неделе. Предполагалось, что купертиновцы планируют работать с корейским автопроизводителем над разработкой и производством электрокаров и аккумуляторов. Позднее Hyundai подтвердила переговоры.
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