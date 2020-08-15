Президент США Дональд Трамп предоставил компании ByteDance небольшую отсрочку, прежде чем её сервис TikTok может быть продан одной из американских организаций или окажется заблокирован в стране.
В течение 90 дней ByteDance должна отказаться от бизнеса TikTok в США. Тот же период времени предоставлен компании на то, чтобы удалить личные данные пользователей, собранные в США сервисом TikTok и его предшественником — Мusical.ly. ByteDance обязана отчитаться об исполнении этого требования перед Комитетом по иностранным инвестициям.
В начале августа Дональд Трамп издал исполнительный указ, запрещающий американским компаниям сотрудничать с TikTok и WeChat. Он должен был вступить в силу 20 сентября. Трамп обосновал запрет TikTok заботой о национальной безопасности и экономике США. Обычно решение о внесении какой-либо зарубежной организации или какого-либо лица в санкционный список принимается на уровне Министерства экономики или Министерства иностранных дел США, но в данном случае оно принято Белым домом и формально затрагивает не DyteDance, а американские организации. Получается, что Трамп не запретил TikTok работать в США, но сделал его деятельность экономически нецелесообразной, ведь этому сервису фактически будут запрещены любые финансовые поступления от американских компаний.
ByteDance может договориться о продаже бизнеса TikTok в США. Компания Microsoft подтвердила переговоры о покупке и заявила, что готова приобрести TikTok во всех странах, за исключением Китая, где он работает под другим названием. Покупкой TikTok также интересуется Twitter.
TikTok принадлежит китайской компании ByteDance и оценивается в 50 миллиардов долларов при годовой выручке в 1 миллиард долларов. Американские власти опасаются, что этот сервис может шпионить за американцами в пользу правительства Китая. Американским военным запрещено использовать TikTok.
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