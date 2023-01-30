Раскрыты все секреты следующего крупного обновления Windows 11
Александр Кузнецов —
Сайт WindowsLatest рассказал о том, каким будет следующий крупный апдейт Windows 11. Информация поступила от инсайдера, знакомого с процессом разработки.
Появится более и продвинутый удобный микшер, позволяющий выбрать через что выводится звук, настроить эффекты и управлять громкостью индивидуально в различных приложениях.
Через «Центр обновлений Windows» в системном приложении «Параметры» можно будет подписаться на получение экспериментальных функций, которые доступны не всем пользователям тестовых сборок Windows. Часть этих функций в дальнейшем появятся в стабильных сборках операционной системы.
Файловый менеджер «Проводник» подвергнется редизайну и получит несколько новых возможностей. В частности, в него будет интегрирован сервис Windows 365 с быстрым доступом к файлам, которые пользователи отправляют его коллеги по электронной почте или в офисных приложениях через облако.
Также известно, что в следующем крупном обновлении Windows 11 может появиться полноэкранная панель виджетов, на которой можно увидеть актуальные данные на разные темы: расписание на день, ближайшие события в календаре, свежие новости, курсы валют, результаты спортивных состязаний, последние письма с электронной почты.
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