Ежегодная распродажа 11.11 на AliExpress совсем скоро стартует, и мы продолжаем находить для вас самые классные товары занедорого. Сегодня — крутая подборка портативных беспроводных колонок из самых разных ценовых категорий. Поехали!
Tronsmart T2 Plus
Этот «малыш» способен работать до 24 часов от одного заряда. При этом он имеет два неодимовых стереодинамика суммарной мощностью 20 Ватт, и полную защиту от воды и пыли. Колонка не боится даже заплывов в бассейне! При этом габариты очень компактны: всего 17,5 см в длину и 7 в толщину.
Девайс стоит около 2000 рублей и точно порадует звонким объемным звучанием. Есть доставка из России.
JBL Flip 5
Ну куда же без мастодонта бюджетного брендового звука — JBL? Детище Harman Cardon регулярно радует меломанов, и Flip 5 — не исключение. Это классический карманный бумбокс, он долго держит заряд и прекрасно обрабатывает низкие и высокие частоты для нетребовательных ушей. Стильно, модно, молодежно.
Flip 5 подойдет любителям «всего и сразу»: за 5 с небольшим тысяч рублей он дает классный звук, громкость, бас, и стильный внешний вид — девайс доступен в 12 цветах.
Anker Soundcore Flare
Эта стильная штучка от именитых китайцев «убъет двух зайцев»: и украсит ваш дом, и усладит ваш слух. Новинка от Anker является преимущественно стационарной колонкой, которая, впрочем, работает и от аккумулятора. Корпус имеет защиту от влаги по стандарту IPX7. Динамики в колонке расположены по принципу «360» — музыка одинаково хороша из любой части комнаты.
Помимо, собственно, звука, Flare имеет и дизайнерскую составляющую: в ней удачно сочетаются плетеный матерчатый узор и RGB-подсветка сверху и снизу. Цена — около 5 тысяч рублей, но 11.11 будет стоить примерно 3800 рублей.
Tronsmart T6 Max
Переходим к утяжеленной артиллерии — этот «толстяк» скрывает в своем стильном корпусе целых 60 Ватт мощности, и запросто «прокачает» комнату. Колонка выполнена из нескольких материалов: матовый пластик, глянцевый пластик и классическая «тряпочка-сеточка». Управление сенсорное. Фишка колонки: она умеет подключаться к смартфону простым касанием, используя NFC.
Среди других преимуществ: звук «360», защита IPX5, работа от аккумулятора до 20 часов. Цена — в районе 6 тысяч рублей.
Tronsmart T6 Plus
Это прямой конкурент JBL Flip 5 — как по дизайну, так и по стилю. Однако возможности и характеристики Т6 Plus гораздо круче: здесь вам и картридер, и NFC, и 40 Ватт звука, и даже возможность воспроизведения с USB-накопителя. Отдельно стоит отметить режим пауэрбанка — от колонки можно зарядить смартфон.
T6 Plus имеет несколько встроенных пресетов эквалайзера, а также два стереодинамика и пассивный радиатор для крутого баса. Стоит этот зверь около 4000 рублей, на распродаже 11.11 будет немного дешевле.
Marshall Kilburn 2
Если вы в душе тру-ориджинал-хипстер — этот лот для вас. Продукт от очень громкого бренда порадует и приличным аудио, и стильным внешним видом. Отделка под кожу, алюминиевая решетка с логотипом и аутентичные ручки-крутилки не оставят равнодушным ни одного денди. Что касается звука — Kilburn 2 предложит вам 25 Ватт чистейших высоких и средних частот, а также выделенный сабвуфер для отличной передачи нижних. Да, это полноценная система 3.1.
Колонка поддерживает подключение по HDMI, имеет защиту от воды и пыли и активное шумоподавление. Стоит она около 15 тысяч рублей — но вы отдадите эти деньги, утирая слезы радости.
JBL Partybox
Пожалуй, лучшее решение для выезда за город — это монстр Partybox. Это просто ультимативный аудиодевайс: он работает от аккумулятора, при этом способен выдать до 160 Ватт звука. Можете включить любимые треки как со смартфона, так и с флешки — все нужные порты уже встроены в эту колонку. А для настроения предусмотрены затейливые LED-анимации в такт музыке — но это не выглядит «колхозно» и совсем не раздражает.
JBL Partybox имеет габариты 66х35х35 см, и весит аж 11 кг — и запросто прокачает целый пляж. Но вместе с этой покупкой возникает и ответственность перед обществом: придется посидеть над достойным плейлистом.
Колонка AirPod
Завершает нашу подборку шутливый лот — колонка в форме гигантского наушника Apple AirPod. Девайс поставляется в картонной коробке со своим изображением и доступен в нескольких цветах — кстати, можно выбрать обычный AirPod или AirPod Pro. Колонка умеет воспроизводить музыку как по Bluetooth, так и с флешки, а также имеет встроенный аккумулятор.
Да, это совсем не Apple, но и ценник соответствующий — подобный оригинальный сувенир можно заказать всего за 990 рублей.
Мы уже готовим для вас следующий комплект крутых вещей и гаджетов с AliExpress! А пока обязательно сохраните себе все купоны и промокоды для грядущей распродажи 11.11.
Tronsmart T2 Plus
Этот «малыш» способен работать до 24 часов от одного заряда. При этом он имеет два неодимовых стереодинамика суммарной мощностью 20 Ватт, и полную защиту от воды и пыли. Колонка не боится даже заплывов в бассейне! При этом габариты очень компактны: всего 17,5 см в длину и 7 в толщину.
Девайс стоит около 2000 рублей и точно порадует звонким объемным звучанием. Есть доставка из России.
JBL Flip 5
Ну куда же без мастодонта бюджетного брендового звука — JBL? Детище Harman Cardon регулярно радует меломанов, и Flip 5 — не исключение. Это классический карманный бумбокс, он долго держит заряд и прекрасно обрабатывает низкие и высокие частоты для нетребовательных ушей. Стильно, модно, молодежно.
Flip 5 подойдет любителям «всего и сразу»: за 5 с небольшим тысяч рублей он дает классный звук, громкость, бас, и стильный внешний вид — девайс доступен в 12 цветах.
Anker Soundcore Flare
Эта стильная штучка от именитых китайцев «убъет двух зайцев»: и украсит ваш дом, и усладит ваш слух. Новинка от Anker является преимущественно стационарной колонкой, которая, впрочем, работает и от аккумулятора. Корпус имеет защиту от влаги по стандарту IPX7. Динамики в колонке расположены по принципу «360» — музыка одинаково хороша из любой части комнаты.
Помимо, собственно, звука, Flare имеет и дизайнерскую составляющую: в ней удачно сочетаются плетеный матерчатый узор и RGB-подсветка сверху и снизу. Цена — около 5 тысяч рублей, но 11.11 будет стоить примерно 3800 рублей.
Tronsmart T6 Max
Переходим к утяжеленной артиллерии — этот «толстяк» скрывает в своем стильном корпусе целых 60 Ватт мощности, и запросто «прокачает» комнату. Колонка выполнена из нескольких материалов: матовый пластик, глянцевый пластик и классическая «тряпочка-сеточка». Управление сенсорное. Фишка колонки: она умеет подключаться к смартфону простым касанием, используя NFC.
Среди других преимуществ: звук «360», защита IPX5, работа от аккумулятора до 20 часов. Цена — в районе 6 тысяч рублей.
Tronsmart T6 Plus
Это прямой конкурент JBL Flip 5 — как по дизайну, так и по стилю. Однако возможности и характеристики Т6 Plus гораздо круче: здесь вам и картридер, и NFC, и 40 Ватт звука, и даже возможность воспроизведения с USB-накопителя. Отдельно стоит отметить режим пауэрбанка — от колонки можно зарядить смартфон.
T6 Plus имеет несколько встроенных пресетов эквалайзера, а также два стереодинамика и пассивный радиатор для крутого баса. Стоит этот зверь около 4000 рублей, на распродаже 11.11 будет немного дешевле.
Marshall Kilburn 2
Если вы в душе тру-ориджинал-хипстер — этот лот для вас. Продукт от очень громкого бренда порадует и приличным аудио, и стильным внешним видом. Отделка под кожу, алюминиевая решетка с логотипом и аутентичные ручки-крутилки не оставят равнодушным ни одного денди. Что касается звука — Kilburn 2 предложит вам 25 Ватт чистейших высоких и средних частот, а также выделенный сабвуфер для отличной передачи нижних. Да, это полноценная система 3.1.
Колонка поддерживает подключение по HDMI, имеет защиту от воды и пыли и активное шумоподавление. Стоит она около 15 тысяч рублей — но вы отдадите эти деньги, утирая слезы радости.
JBL Partybox
Пожалуй, лучшее решение для выезда за город — это монстр Partybox. Это просто ультимативный аудиодевайс: он работает от аккумулятора, при этом способен выдать до 160 Ватт звука. Можете включить любимые треки как со смартфона, так и с флешки — все нужные порты уже встроены в эту колонку. А для настроения предусмотрены затейливые LED-анимации в такт музыке — но это не выглядит «колхозно» и совсем не раздражает.
JBL Partybox имеет габариты 66х35х35 см, и весит аж 11 кг — и запросто прокачает целый пляж. Но вместе с этой покупкой возникает и ответственность перед обществом: придется посидеть над достойным плейлистом.
Колонка AirPod
Завершает нашу подборку шутливый лот — колонка в форме гигантского наушника Apple AirPod. Девайс поставляется в картонной коробке со своим изображением и доступен в нескольких цветах — кстати, можно выбрать обычный AirPod или AirPod Pro. Колонка умеет воспроизводить музыку как по Bluetooth, так и с флешки, а также имеет встроенный аккумулятор.
Да, это совсем не Apple, но и ценник соответствующий — подобный оригинальный сувенир можно заказать всего за 990 рублей.
Мы уже готовим для вас следующий комплект крутых вещей и гаджетов с AliExpress! А пока обязательно сохраните себе все купоны и промокоды для грядущей распродажи 11.11.
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